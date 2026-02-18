　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／對美關稅爭取多項農產品不降稅　紅豆農樂送賴清德紅豆餅

 

記者陶本和／台北報導

今日適逢大年初二，總統賴清德赴屏東精明寶宮參香祈福，並發送福袋給現場鄉親。值得注意的是，此次台美簽署對等貿易協定，許多農產品零關稅、豁免關稅，對美農產品政府降稅方面，台灣爭取多項關鍵農產品如雞肉、紅豆等不降稅；因此，現場有萬丹種紅豆的鄉親，特別送給賴清德、總統府秘書長潘孟安紅豆餅，他們則在跑行程間的車程中享用。

此外，屏東在地農民特別準備以「台美友好，台灣更好」為主題的供品奉祀神明，準備的供品有萬丹紅豆餅，來自高樹的鳳梨國乾、芋頭酥片，來自枋山的芒果乾，以及台美蘭花，一則感謝政府對台灣在地農業的重視，同時表達對台美簽署對等貿易協議新局的展望與期待。

賴清德表示，今天是大年初二，他到屏東來到精明寶宮，為全國人民祈福，同時也跟屏東的鄉親拜年，很高興屏東的許多農民也都來參與這一場祈福，他們也紛紛表達對政府的肯定。他說，尤其是萬丹的鄉親、種紅豆的鄉親來送給他紅豆餅，「我知道他們的心意，我就心領，我就接下來。因為紅豆餅我也非常喜歡吃，那我就不客氣了」。

潘孟安則說，特別非常歡迎總統今天來到屏東，來為鄉親祈福，也來發福袋，因為剛好完成了台美之間的一個關稅的談判的協定的簽訂，農民也看到這個媒體訊息、看到這個消息很高興，不管是種鳳梨的、種芒果的、種芋頭的、或者種紅豆的、蝴蝶蘭的，很多各式各樣的農民用了非常多農產品來謝謝總統，為台灣的農業守住了，也提升了台灣進軍美國的未來農產品發展的一個更大的市場，開啟了一個很好的條件，讓農業更有競爭力，不但對提升科技產品、工業產品、傳統產業都已經有更大的競爭力以外，也保住了農業，甚至提升未來更大的競爭力。

潘孟安表示，所以農民特別送了紅豆餅，他們知道總統愛吃紅豆餅，所以很厲害，送紅豆餅來，「我今天邀總統在車上吃紅豆餅比賽，今天我們的午餐只有這個紅豆餅」。

▼總統賴清德赴屏東與鄉親拜年。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德赴屏東與鄉親拜年。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
武廟主委染諾羅稱「吐一吐就好」　醫示警3件事：這病毒沒那麼簡
選愛犬踩過的刮刮樂「中100萬」　他激動跪地
日本4月起禁止「飛機上用行動電源」！數量也限制　新規一次看
NBA重罰「擺爛」2球隊
紅豆食府疑爆食物中毒！8人吃完腹瀉嘔吐　勒令停業
13坪隔3房！永和驚現「極致鳥籠」他傻眼　網卻喊：搶著買

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

阿蘇火山口尋獲3遺體「含2台人」　外交部證實：提供家屬必要協助

影／對美關稅爭取多項農產品不降稅　紅豆農樂送賴清德紅豆餅

高市早苗連任日本首相　外交部誠摯祝賀：台日同為第一島鏈重要夥伴

讚蘇巧慧溫暖會做事　蕭美琴曝非賣品戰貓帽T「最後一件小英拿下」

祀典武廟主委嘔吐波及賴清德　黃偉哲表達關心：請保重身體

被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少已救11人

侯友宜化身一日騎警　首次與「卡通」近距離接觸萌翻全場

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德初二發紅包！讚爆5年執政「領頭羊」　喊陳其邁：高雄老大

諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

阿蘇火山口尋獲3遺體「含2台人」　外交部證實：提供家屬必要協助

影／對美關稅爭取多項農產品不降稅　紅豆農樂送賴清德紅豆餅

高市早苗連任日本首相　外交部誠摯祝賀：台日同為第一島鏈重要夥伴

讚蘇巧慧溫暖會做事　蕭美琴曝非賣品戰貓帽T「最後一件小英拿下」

祀典武廟主委嘔吐波及賴清德　黃偉哲表達關心：請保重身體

被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少已救11人

侯友宜化身一日騎警　首次與「卡通」近距離接觸萌翻全場

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德初二發紅包！讚爆5年執政「領頭羊」　喊陳其邁：高雄老大

諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

阿蘇火山口尋獲3遺體「含2台人」　外交部證實：提供家屬必要協助

酒精使用障礙症全球終身盛行率達8.6%　投縣補助酒癮治療一年4萬

川普失言？稱與習討論對台軍售　美專家：替在野黨解圍

武廟主委染諾羅稱「吐一吐就好」　醫示警3件事：這病毒沒那麼簡單

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

命理師曝「做人真誠」是財富密碼　比風水、人脈更關鍵

好運汪汪來！選愛犬踩過的刮刮樂「中100萬」　他激動跪地

宇珊親揭「和尪分開過年」原因　霸氣喊：結婚不是嫁出去　

超巨兔兔遭貓咪「瘋狂騷擾」！　網笑翻：主人太會養了

【木頭男友出沒警告】女友努力撒嬌　他頭直接轉開XD

政治熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

吐賴清德一身　主委曝染諾羅病毒：忍不住歹勢啦

黃國昌遭嗆　林子宇：精心鋪陳的惡意

被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少已救11人

賴清德曝陳光復昨晚緊急開刀：部分頭蓋骨拿起減壓　還陷於危險

鄭麗文撞鐘紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷

諷賴清德情人節PO狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

國運下下籤　侯友宜：提醒把人民擺第一位

鄭麗文紅繩神秘抖動　政壇1大咖「斷繩3次」仍登上大位

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

更多熱門

相關新聞

被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少已救11人

被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少已救11人

今天（18日）適逢大年初二，總統賴清德一早前往台南的台灣祀典武廟參香，武廟主委林培火因身體不適，突然摀住口鼻嘔吐，但仍噴濺到賴清德身上，嚇壞現場所有人，賴清德也馬上上前關心；接著賴清德到屏東發紅包，一名等總統福袋的老婆婆突然昏倒，他也「小跑步」衝上前看診。事實上，賴清德從政以來，「醫師魂」爆發已不罕見，彙整過去幾年的公開訊息，賴清德截至今天，至少已救11人。

賴清德讚爆5年執政「領頭羊」　喊陳其邁：高雄老大

賴清德讚爆5年執政「領頭羊」　喊陳其邁：高雄老大

武廟主委嘔吐　噴濺賴清德「黃偉哲卻淡定旁觀」

武廟主委嘔吐　噴濺賴清德「黃偉哲卻淡定旁觀」

賴總統變身賴醫師　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師　遇婦昏倒立即上前關心

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

關鍵字：

屏東賴清德台美貿易農產品紅豆餅

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

2026財運爆發三大星座！

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面