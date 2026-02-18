影／對美關稅爭取多項農產品不降稅　紅豆農樂送賴清德紅豆餅

記者陶本和／台北報導

今日適逢大年初二，總統賴清德赴屏東精明寶宮參香祈福，並發送福袋給現場鄉親。值得注意的是，此次台美簽署對等貿易協定，許多農產品零關稅、豁免關稅，對美農產品政府降稅方面，台灣爭取多項關鍵農產品如雞肉、紅豆等不降稅；因此，現場有萬丹種紅豆的鄉親，特別送給賴清德、總統府秘書長潘孟安紅豆餅，他們則在跑行程間的車程中享用。

此外，屏東在地農民特別準備以「台美友好，台灣更好」為主題的供品奉祀神明，準備的供品有萬丹紅豆餅，來自高樹的鳳梨國乾、芋頭酥片，來自枋山的芒果乾，以及台美蘭花，一則感謝政府對台灣在地農業的重視，同時表達對台美簽署對等貿易協議新局的展望與期待。

賴清德表示，今天是大年初二，他到屏東來到精明寶宮，為全國人民祈福，同時也跟屏東的鄉親拜年，很高興屏東的許多農民也都來參與這一場祈福，他們也紛紛表達對政府的肯定。他說，尤其是萬丹的鄉親、種紅豆的鄉親來送給他紅豆餅，「我知道他們的心意，我就心領，我就接下來。因為紅豆餅我也非常喜歡吃，那我就不客氣了」。

潘孟安則說，特別非常歡迎總統今天來到屏東，來為鄉親祈福，也來發福袋，因為剛好完成了台美之間的一個關稅的談判的協定的簽訂，農民也看到這個媒體訊息、看到這個消息很高興，不管是種鳳梨的、種芒果的、種芋頭的、或者種紅豆的、蝴蝶蘭的，很多各式各樣的農民用了非常多農產品來謝謝總統，為台灣的農業守住了，也提升了台灣進軍美國的未來農產品發展的一個更大的市場，開啟了一個很好的條件，讓農業更有競爭力，不但對提升科技產品、工業產品、傳統產業都已經有更大的競爭力以外，也保住了農業，甚至提升未來更大的競爭力。

潘孟安表示，所以農民特別送了紅豆餅，他們知道總統愛吃紅豆餅，所以很厲害，送紅豆餅來，「我今天邀總統在車上吃紅豆餅比賽，今天我們的午餐只有這個紅豆餅」。

▼總統賴清德赴屏東與鄉親拜年。（圖／總統府提供）

