國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普失言？稱與習討論對台軍售　美專家：替在野黨解圍

▲▼美國總統川普27日搭乘專機空軍一號從馬來西亞前往日本。（圖／路透）

▲美國總統川普搭乘空軍一號。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普透露，他正與中國國家主席習近平討論「對台軍售」議題，這番話在華府外交圈引發震撼，並被多名專家指為「重大失言」，甚至可能成為台灣在野黨阻擋國防預算的藉口。

川普大失言　為藍白提供藉口

《雪梨晨鋒報》報導，多名分析師指控，川普違反1982年雷根政府提出的「六項保證」（Six Assurances），這是美國對台灣關鍵且長期的政策原則，其中一項內容寫道，美國「未同意」（has not agreed）針對軍售議題（與中國）進行事前磋商。

前美國在台協會（AIT）員工、美國外交關係協會（CFR）台灣專家薩克斯（David Sacks）指出，「六項保證」的措辭表明美國「未同意」而非「永遠不會」就台灣軍售與中國磋商。儘管如此，他仍形容川普的言論「深具誤導性」。

薩克斯說，「對我來說，這是一次嚴重的失言，他在沒有獲得任何回報的情況下做出讓步。這不是我們應該與中國討論的事情，我們不應該讓中國對台灣軍售擁有否決權。」

▼愛國者飛彈。（圖／記者李毓康攝）

▲▼漢光34號演習,愛國者飛彈,愛國者三型飛彈,空防,防空飛彈,美國對台軍售案,PAC-3。（圖／記者李毓康攝）

此外，川普說出這番言論的時機也非常糟糕。台灣立法院正審議大幅提升國防支出的特別預算案，雖獲總統賴清德與執政黨民進黨支持，卻遭在野黨國民黨與民眾黨聯手阻擋。

薩克斯形容，川普的發言「給了在野黨一條生路」，「在更具戰略性的層面上，也加深台灣社會對於『美國不可靠』的疑慮，這種情緒在台灣已經日益增長。」

背離六項保證　最後紅線在這

南加州大學國際關係教授、新美國安全中心（CNAS）印太專家格羅斯曼（Derek Grossman）則認為，即便川普未違反「六項保證」的文字規定，也已違背其精神，「儘管川普作為總統可以做出此類決定，這也完全落在他的職權範圍內，但我確實認為，這背離了美國長期以來的台海政策。」

華府對中鷹派擔心，川普可能在與北京談判時做出重大讓步，例如正式改變美國政策，反對台灣獨立。不過，其政府去年公布的最新版《國家安全戰略》（National Security Strategy）重申美國維持其立場，也就是「不支持單方面改變台海現狀」。去年12月，川普更批准創紀錄的111億美元對台軍售案。

▼2025年10月30日，川普和習近平在韓國釜山會晤。（圖／路透）

中美,美中,中美關係,美中關係,川普與習近平,川習,習川,習近平與川普▲▼2025年10月30日，美國總統川普和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤，這次會晤是在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行的。（圖／路透）

薩克斯認為，川普犯下戰略性錯誤，「一旦你向中國人表明，我們願意就台灣問題進行談判，他們會非常樂意照辦。非常重要的一點是，我們要明確表示，不會針對這項議題的任何一部分與中國進行談判。」

與習討論對台軍售？白宮回應了

川普16日搭乘空軍一號（Air Force One）返回華府途中接受媒體聯訪時，針對習近平警告美國對台軍售一事表態。他說，「我跟他正在討論這件事」，並透露雙方通話情況良好，「美國很快會做出決定」。

川普強調「我們和習主席關係很好」，同時再次提及4月訪問中國的計畫。

不過，白宮官員隨後透過電子郵件簡短回覆記者，「我們的對台政策沒有改變。」

川普很快做決定！北京警告對台軍售　白宮回應：對台政策不變

川習討論對台軍售？學者分析「宣布時程恐延後」　時間點曝光

 
武廟主委染諾羅稱「吐一吐就好」　醫示警3件事：這病毒沒那麼簡
選愛犬踩過的刮刮樂「中100萬」　他激動跪地
日本4月起禁止「飛機上用行動電源」！數量也限制　新規一次看
NBA重罰「擺爛」2球隊
紅豆食府疑爆食物中毒！8人吃完腹瀉嘔吐　勒令停業
13坪隔3房！永和驚現「極致鳥籠」他傻眼　網卻喊：搶著買

