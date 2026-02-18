川普失言？稱與習討論對台軍售　美專家：替在野黨解圍

▲美國總統川普搭乘空軍一號。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普透露，他正與中國國家主席習近平討論「對台軍售」議題，這番話在華府外交圈引發震撼，並被多名專家指為「重大失言」，甚至可能成為台灣在野黨阻擋國防預算的藉口。

川普大失言 為藍白提供藉口



《雪梨晨鋒報》報導，多名分析師指控，川普違反1982年雷根政府提出的「六項保證」（Six Assurances），這是美國對台灣關鍵且長期的政策原則，其中一項內容寫道，美國「未同意」（has not agreed）針對軍售議題（與中國）進行事前磋商。

前美國在台協會（AIT）員工、美國外交關係協會（CFR）台灣專家薩克斯（David Sacks）指出，「六項保證」的措辭表明美國「未同意」而非「永遠不會」就台灣軍售與中國磋商。儘管如此，他仍形容川普的言論「深具誤導性」。

薩克斯說，「對我來說，這是一次嚴重的失言，他在沒有獲得任何回報的情況下做出讓步。這不是我們應該與中國討論的事情，我們不應該讓中國對台灣軍售擁有否決權。」

▼愛國者飛彈。（圖／記者李毓康攝）

此外，川普說出這番言論的時機也非常糟糕。台灣立法院正審議大幅提升國防支出的特別預算案，雖獲總統賴清德與執政黨民進黨支持，卻遭在野黨國民黨與民眾黨聯手阻擋。

薩克斯形容，川普的發言「給了在野黨一條生路」，「在更具戰略性的層面上，也加深台灣社會對於『美國不可靠』的疑慮，這種情緒在台灣已經日益增長。」

背離六項保證 最後紅線在這

南加州大學國際關係教授、新美國安全中心（CNAS）印太專家格羅斯曼（Derek Grossman）則認為，即便川普未違反「六項保證」的文字規定，也已違背其精神，「儘管川普作為總統可以做出此類決定，這也完全落在他的職權範圍內，但我確實認為，這背離了美國長期以來的台海政策。」

華府對中鷹派擔心，川普可能在與北京談判時做出重大讓步，例如正式改變美國政策，反對台灣獨立。不過，其政府去年公布的最新版《國家安全戰略》（National Security Strategy）重申美國維持其立場，也就是「不支持單方面改變台海現狀」。去年12月，川普更批准創紀錄的111億美元對台軍售案。

▼2025年10月30日，川普和習近平在韓國釜山會晤。（圖／路透）

薩克斯認為，川普犯下戰略性錯誤，「一旦你向中國人表明，我們願意就台灣問題進行談判，他們會非常樂意照辦。非常重要的一點是，我們要明確表示，不會針對這項議題的任何一部分與中國進行談判。」

與習討論對台軍售？白宮回應了

川普16日搭乘空軍一號（Air Force One）返回華府途中接受媒體聯訪時，針對習近平警告美國對台軍售一事表態。他說，「我跟他正在討論這件事」，並透露雙方通話情況良好，「美國很快會做出決定」。

川普強調「我們和習主席關係很好」，同時再次提及4月訪問中國的計畫。

不過，白宮官員隨後透過電子郵件簡短回覆記者，「我們的對台政策沒有改變。」

