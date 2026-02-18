馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

▲農曆初二回娘家，台南市長黃偉哲走訪仁德保華宮參拜祈福並發放馬年歲次小紅包，廟埕擠滿人潮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆大年初二回娘家，喜氣跟著人潮一起湧進廟埕，台南市長黃偉哲18日一早展開新春祈福行程，馬不停蹄走訪仁德保華宮、永康廣護宮等地方信仰中心參拜祈福，並親手發放馬年歲次小紅包，與市民面對面互動拜年，各大廟宇湧現參拜人潮，排隊領取紅包的民眾絡繹不絕，現場洋溢濃濃年節喜慶氛圍。

大年初二向來是女兒女婿回娘家的重要日子，不少家庭一早就攜家帶眷到廟裡拜拜、領紅包，祈求新年平安順遂。黃偉哲表示，看到許多市民全家總動員來參拜，讓人感受到最真實的團圓氣氛；不少人領完紅包後，隨即趕回家準備迎接女兒女婿回娘家，「這是一年之中最溫馨、最有家庭感的時刻。」

面對排隊人龍，黃偉哲一一親手遞上小紅包，並送上「一馬當先」、「馬到成功」等祝福語，祝福市民在馬年事事順心、好運連連。他也藉由新春參拜祈願市政推動順利，城市持續進步，讓市民安居樂業、健康平安。

台南市政府強調，春節期間市府團隊服務不打烊，從公共安全、交通疏導到各項新春活動，全力以赴，展現深耕在地、陪伴市民過好年的決心。走春行程不只是傳統禮俗，更是一種與民同行、傾聽民意的機會，讓市政節奏在年節中持續向前。

今日活動現場政壇人士雲集，包括立委陳亭妃、林宜瑾、王定宇，市議員楊中成、陳秋萍、林燕祝、李鎮國、黃肇輝、林冠維、朱正軒、郭鴻儀、陳皇宇、吳禹寰，以及立委林俊憲、郭國文、謝龍介服務處代表與各議員服務處代表等人到場，一同感受府城農曆新年的熱鬧與喜氣。

新春廟埕人聲鼎沸，紅包傳遞的不只是祝福，更是一座城市在歲首之際的期盼與願景。馬年開春，從廟口出發，為台南寫下嶄新的一頁。