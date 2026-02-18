　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

▲農曆初二回娘家，台南市長黃偉哲走訪仁德保華宮參拜祈福並發放馬年歲次小紅包，廟埕擠滿人潮。（記者林東良翻攝，下同）

▲農曆初二回娘家，台南市長黃偉哲走訪仁德保華宮參拜祈福並發放馬年歲次小紅包，廟埕擠滿人潮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆大年初二回娘家，喜氣跟著人潮一起湧進廟埕，台南市長黃偉哲18日一早展開新春祈福行程，馬不停蹄走訪仁德保華宮、永康廣護宮等地方信仰中心參拜祈福，並親手發放馬年歲次小紅包，與市民面對面互動拜年，各大廟宇湧現參拜人潮，排隊領取紅包的民眾絡繹不絕，現場洋溢濃濃年節喜慶氛圍。

▲農曆初二回娘家，台南市長黃偉哲走訪仁德保華宮參拜祈福並發放馬年歲次小紅包，廟埕擠滿人潮。（記者林東良翻攝，下同）

大年初二向來是女兒女婿回娘家的重要日子，不少家庭一早就攜家帶眷到廟裡拜拜、領紅包，祈求新年平安順遂。黃偉哲表示，看到許多市民全家總動員來參拜，讓人感受到最真實的團圓氣氛；不少人領完紅包後，隨即趕回家準備迎接女兒女婿回娘家，「這是一年之中最溫馨、最有家庭感的時刻。」

面對排隊人龍，黃偉哲一一親手遞上小紅包，並送上「一馬當先」、「馬到成功」等祝福語，祝福市民在馬年事事順心、好運連連。他也藉由新春參拜祈願市政推動順利，城市持續進步，讓市民安居樂業、健康平安。

▲農曆初二回娘家，台南市長黃偉哲走訪仁德保華宮參拜祈福並發放馬年歲次小紅包，廟埕擠滿人潮。（記者林東良翻攝，下同）

台南市政府強調，春節期間市府團隊服務不打烊，從公共安全、交通疏導到各項新春活動，全力以赴，展現深耕在地、陪伴市民過好年的決心。走春行程不只是傳統禮俗，更是一種與民同行、傾聽民意的機會，讓市政節奏在年節中持續向前。

▲農曆初二回娘家，台南市長黃偉哲走訪仁德保華宮參拜祈福並發放馬年歲次小紅包，廟埕擠滿人潮。（記者林東良翻攝，下同）

今日活動現場政壇人士雲集，包括立委陳亭妃、林宜瑾、王定宇，市議員楊中成、陳秋萍、林燕祝、李鎮國、黃肇輝、林冠維、朱正軒、郭鴻儀、陳皇宇、吳禹寰，以及立委林俊憲、郭國文、謝龍介服務處代表與各議員服務處代表等人到場，一同感受府城農曆新年的熱鬧與喜氣。

新春廟埕人聲鼎沸，紅包傳遞的不只是祝福，更是一座城市在歲首之際的期盼與願景。馬年開春，從廟口出發，為台南寫下嶄新的一頁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少救11人
快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動
除夕夜4歲女兒遭趕下車　丟包4線大馬路
湯米李瓊斯34歲愛女陳屍飯店　死因曝光
快訊／找到了！阿蘇火山口「發現3人」　疑直升機罹難者
專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士
37歲女遭拖下車！被抓髮壓地　下體踼裂爆血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

宜蘭散瞳驗光揪出隱藏近視　陽交附醫檢出率翻倍守護幼童視力

草屯敦和宮新春過平安橋求財人潮擠爆　副縣長發紅包賀新春

全台唯一！「財富重天而降」大砲開炸初四 　旗山財神廟狂送金幣

桃園南門市場年味濃　凌濤帶隊發放千份福袋春聯

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

福袋甜點送健康　桃園榮家長輩新年笑容滿滿

大江迎新春　千份發財金＋開運小卡連三天免費送

除夕夜山區驚魂！新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

宜蘭散瞳驗光揪出隱藏近視　陽交附醫檢出率翻倍守護幼童視力

草屯敦和宮新春過平安橋求財人潮擠爆　副縣長發紅包賀新春

全台唯一！「財富重天而降」大砲開炸初四 　旗山財神廟狂送金幣

桃園南門市場年味濃　凌濤帶隊發放千份福袋春聯

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

福袋甜點送健康　桃園榮家長輩新年笑容滿滿

大江迎新春　千份發財金＋開運小卡連三天免費送

除夕夜山區驚魂！新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

冰球比賽槍擊3死！跨性別父親「射殺前妻與兒子」　觀眾席自戕亡

快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動

環保局上門抓包！非法土石場拒檢　業者竟「肉身阻擋」警當場逮人

薔薔：我過年要回我家啦！怒轟婚姻傳統2陋習「又不是嫁他全家」

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

借貸糾紛砸車窗害自撞！桃警執法無假期...3嫌3小時全落網

不只職場！00後「也整頓過年拜拜」　年輕人點頭：就到我這一代

不回頭看紅襪爭議！德弗斯春訓表態專注巨人　2026目標30轟

讚蘇巧慧溫暖會做事　蕭美琴曝非賣品戰貓帽T「最後一件小英拿下」

祀典武廟主委嘔吐波及賴清德　黃偉哲表達關心：請保重身體

【貓頭嬰？】貓坐小剷屎官頭上尾巴還圍臉一圈　媽白擔心相處不好

地方熱門新聞

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

陳光復將進刀房動手術　未來7天是關鍵期

大年初一「防災不打烊」安平消防快閃宣導守護平安年

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

高捷攜手藝術平權協會打造溫暖畫廊

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包向鄉親拜年

麥寮燈節以光影寫下新春序曲

口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

旗山八路財神廟初四送千枚發財金幣

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資

游顥募集1120件羽絨衣　捐贈山鄉22校學童

草屯敦和宮新春過平安橋求財活動人潮擠爆

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年南消三大宣導「馬到平安」

更多熱門

相關新聞

祀典武廟主委嘔吐波及賴清德　黃偉哲表達關心

祀典武廟主委嘔吐波及賴清德　黃偉哲表達關心

總統賴清德今（18）日在台南市長黃偉哲陪同下，走訪各大廟宇參香祈福，台南市長參選人陳亭妃致詞時，感染諾羅病毒的祀典武廟主委林培火，身體突然不適嘔吐，波及一旁的賴清德。對此，黃偉哲表示，主委身體不適，「我也表達關心，請主委保重身體。」

武廟主委嘔吐　噴濺賴清德「黃偉哲卻淡定旁觀」

武廟主委嘔吐　噴濺賴清德「黃偉哲卻淡定旁觀」

福袋甜點送健康　桃園榮家長輩新年笑容滿滿

福袋甜點送健康　桃園榮家長輩新年笑容滿滿

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

新春首日走春送福　邱佩琳發送新春開運紅包

新春首日走春送福　邱佩琳發送新春開運紅包

關鍵字：

馬年黃偉哲初二一馬當先

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

2026財運爆發三大星座！

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面