貼春聯不用再除膠！他曝「1招秒換」百萬人看傻眼：請過年前先說

農曆春節期間，不少民眾會在家門口貼上春聯迎接新年喜氣，但年後撕除膠帶殘膠往往成為一項麻煩工程。近日有網友透露解方，若家中大門為金屬材質，可改以磁鐵固定春聯，免除除膠困擾，貼文曝光後吸引逾160萬名網友關注，引發熱議。

該名網友在社群平台Threads發文表示，如果家裡大門為金屬材質，可在春聯背面貼上磁鐵，再利用磁吸方式將春聯固定於門上。待春節過後，只需輕輕取下即可更換，不必擔心膠帶殘留問題，直言「直接一秒換春聯」。

貼文曝光後，不少網友湧入留言區表示驚喜，「我現在正式封你為春聯門神」、「曹蘭王月是不是有去過你家」、「清了20年膠帶的我是小丑嗎」、「以後請過年前一個月發文，謝謝」、「為什麼讓我黏完30分鐘才看到」、「或是直接買磁鐵春聯」、「為什麼讓我昨天花了兩小時除膠才看到這個」。

也有民眾分享別種方法，「我是用黏土不會掉也沒有殘膠問題，隔壁鄰居一年掉N次」、「除膠真的太累了，我家直接在大門旁邊裝框，每年固定更換春聯就好」、「今年也用磁鐵，最重要的是貼歪能馬上調整，不像膠帶一次定生死，很推薦啦」。

還有人分享，看到鄰居買春聯連包裝都沒拆，利用上塑膠袋上打洞的小孔，直接掛上掛勾，令人為之驚豔。

