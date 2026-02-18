讚蘇巧慧溫暖會做事　蕭美琴曝非賣品戰貓帽T「最後一件小英拿下」

▲蘇巧慧陪同蕭美琴至新店、永和參香拜廟，蕭美琴隨扈穿的「戰貓帽T」引發關注。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴隨扈穿的「戰貓帽T」引發關注，蕭美琴今（18日）與民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧走春拜廟時透露，戰貓帽T是非賣品，最後一件已經送給前總統蔡英文了。此外，她也稱讚蘇巧慧會做事、有魄力又溫暖，希望能夠和會做事的人一起開創更美好的台灣。

今（18日）是大年初二，副總統蕭美琴與新北市長參選人、立委蘇巧慧前往新店太平宮、永和保福宮參香祈福，並向現場民眾發送新春福袋。蘇巧慧表示，蕭美琴的魅力真的無法擋，表定9點開始發放新春福袋的行程，竟然有民眾早上7點就前來排隊，發放福袋過程中，更有多位小朋友向她大喊「是水獺媽媽！」，讓她感受到自己的Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」，在耕耘多年後終於也累積了不少小粉絲，非常有成就感。

除了陪同蕭美琴一同參香祈福，今日下午行政院長卓榮泰預計也將前往汐止濟德宮、三重義天宮，和蘇巧慧一同走春參拜，和民眾分享新春喜悅。

蕭美琴表示，她非常高興在初二到新店、永和與民眾一起，相信大家共同的願望就是希望我們的國家能夠太平興盛，人民能夠安居樂業，這也是執政團隊持續努力的目標。蕭美琴也稱讚蘇巧慧會做事、有魄力又溫暖，希望能夠和會做事的人一起開創更美好的台灣。

蘇巧慧指出，不管是賴清德、蔡英文，或是今天來走春參拜的蕭美琴、卓榮泰，人氣都非常旺，大家也非常關心新北的建設和發展，其中蕭美琴不僅戶籍在新北，昨天她的隨扈所穿的「戰貓帽T」曝光後，現在詢問度更加破錶，因此今天蕭美琴和卓榮泰一起來到新北參香祈福，相信市民朋友都非常高興。

談及戰貓帽T，蕭美琴受訪時表示，警衛室設計有很多巧思在裡面，穿上去也有榮譽感，也代表警衛室的精神，大家都是一樣的Team Taiwan。

蕭美琴也透露，已經送一件給蔡英文了，除夕時看到蔡英文很喜歡這一件，所以後來有特別再拿一件，「其實就是非賣品，所以沒有剩多少，最後一件就給小英總統」。謝謝蔡英文這麼多年來，邀請自己過年期間到她家吃年夜飯，很感謝也很溫暖。