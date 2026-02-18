　
政治

被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少已救11人

▲▼總統賴清德從政以來，多次噴發「醫師魂」，截至今天至少已救11人。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲總統賴清德從政以來多次噴發「醫師魂」，截至今天至少已救11人。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

記者陶本和／台北報導

今天（18日）適逢大年初二，總統賴清德一早前往台南的台灣祀典武廟參香，武廟主委林培火因身體不適，突然摀住口鼻嘔吐，但仍噴濺到賴清德身上，嚇壞現場所有人，賴清德也馬上上前關心；接著賴清德到屏東發紅包，一名等總統福袋的老婆婆突然昏倒，他也「小跑步」衝上前看診。事實上，賴清德從政以來，「醫師魂」爆發已不罕見，彙整過去幾年的公開訊息，賴清德截至今天，至少已救11人。

賴清德上午在台南市長黃偉哲、民進黨台南市長參選人陳亭妃陪同下，在台南的台灣祀典武廟參香。不過，在陳亭妃致詞時，武廟主委林培火因身體不適，突然摀住口鼻嘔吐，但仍噴濺到賴清德身上；賴清德也馬上上前關心，得知主委家中有人諾羅病毒，不過在初步處理後，目前身體狀況沒有問題。

接著，賴清德前往屏東發紅包，在總統府秘書長潘孟安致詞時，賴清德發現群眾中有一名老婆婆突然倒地，他立即「小跑步」衝上前，並且蹲在地上做初步的診治。

事實上，賴清德從政以來「醫師魂」爆發已不罕見，前前後後連同今日至少救了11人，甚至曾在宏都拉斯參就職典禮，活動過程有人昏倒，賴清德也「醫師魂」大爆發，試圖衝上前查看狀況，但遭到維安擋下。

回顧賴清德踏入政壇以來，沒忘記以「醫師」身分助人，讓外界印象深刻，過往還是國大代表時，曾協助一名路倒的騎士；而在2012年，前往麻豆跑行行程的路上目睹車禍意外，賴清德立即報案也幫忙移車救人。

2013年，身為台南市長的賴清德正要北上出席行政院會，當時在高鐵上聽到廣播其他車廂有旅客身體不適，急需醫生幫助。賴清德立即前往檢視狀況、協助恢復。

2015年，賴清德在學甲區視察治水工程時也曾救助一名高齡人士，賴清德當時見新頭港社區理事長吳政良臉色發白、直冒冷汗、體力不支，研判是血糖過低，賴清德立即伸出援手，親自餵食蛋糕，並指揮送醫。

2016年，賴清德訪美期間，在飛機上遇到外籍旅客身體不適，他也前往協助，同年台南孔廟秋季祭孔大典上，王姓禮生突然暈倒，嚴重休克，賴清德也立即出手救人。此外，賴清德也曾透露，自己過去在某政壇人士父親的告別式上，突然有倒地，也有上前施救。

2022年時，賴清德與林佳龍前往深丘福德宮參拜，廟埕擠滿支持者，但當賴清德致詞到一半，救護車突然抵達現場，事後發現有民眾身體不適。賴清德特別上前關心，賴清德也說，對方因沒吃早餐，可能在人群中比較悶熱，所以血糖低，血壓下降；自己的隨扈有給他吃糖，醫護也施打點滴，應該沒問題，保險起見送亞東醫院觀察。

另外，2022年，賴清德出訪宏都拉斯，參加卡斯楚的就職典禮，過程中有人昏倒，賴清德當時也「醫師魂」大爆發，試圖衝上前查看狀況，但遭到維安擋下。

在2025年時，民進黨立委邱議瑩今陪同獅子會成員參觀總統府，未料一位「獅姊」在賴清德面前昏倒，賴清德立刻成了「賴醫師」，蹲在地上進行簡單診斷，畫面曝光後，引起高度討論。

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少已救11人
賴清德讚爆5年執政「領頭羊」　喊陳其邁：高雄老大

賴清德讚爆5年執政「領頭羊」　喊陳其邁：高雄老大

總統賴清德18日中午前往高雄岡山壽天宮參拜天上聖母，一開場致詞時，稱呼高雄市長陳其邁為「我們高雄市的老大」，引發現場掌聲，隨後他在談話中多次肯定陳其邁五年來帶領市府團隊推動市政建設的成果，也特別提及高雄市議會的大力支持，強調中央、地方與議會攜手合作，是高雄成功轉型的重要力量。

