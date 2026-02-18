不只職場！00後「也整頓過年拜拜」　年輕人點頭：就到我這一代

▲原PO喊話，等自己當家後，過年不再拜拜。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

年輕人真正心聲！一名網友坦言，拜拜的錢、時間與心力讓人吃不消，決心當那個「終結者」，等自己當家作主，將全面停止拜拜習俗。文章曝光後，引發大批同溫層點頭認同，「到我這一代不會有神明廳」、「00後也順便整頓家庭」、「不要拿香、燒金紙」。

一名網友在Threads表示，等到了自己這一代，將全面停止所有拜拜習俗，不想延續繁複的節慶儀式，坦言這些傳統對他而言早已失去意義，與其為了形式忙進忙出，不如把時間留給真正重要的人與生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

傳統與現代拉鋸 年輕人選擇不拜



文章曝光後，引來破6萬人點頭認同，「我媽放不下的『傳統』，我幫她放下，等到我這一代全部牌位裡的人都給我乖乖吃便當」、「同意！拜拜累死，為什麼不能買個3個大披薩、一桶肯德基、85°C大蛋糕？一定要煮一堆，然後剩一堆還抱怨都沒人幫忙」、「有心比較重要，不要污染環境破壞自然」、「00後整頓職場，也順便整頓家庭嗎」。

不少人也直呼，「等到了我這一代…我將沒有下一代」、「可以拜拜，但不要拿香、燒金紙，杜絕煮一堆放隔餐甚至隔夜的食物，煮一堆冷的食物，不好吃又浪費」、「到我這一代不會有神明廳」、「燒香、燒金紙、放鞭炮等陋俗，真的拜託停止」。