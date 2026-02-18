　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只職場！00後「也整頓過年拜拜」　年輕人點頭：就到我這一代

刈金,掛金,燒金紙,火爐（圖／本報資料照）2522618

▲原PO喊話，等自己當家後，過年不再拜拜。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

年輕人真正心聲！一名網友坦言，拜拜的錢、時間與心力讓人吃不消，決心當那個「終結者」，等自己當家作主，將全面停止拜拜習俗。文章曝光後，引發大批同溫層點頭認同，「到我這一代不會有神明廳」、「00後也順便整頓家庭」、「不要拿香、燒金紙」。

一名網友在Threads表示，等到了自己這一代，將全面停止所有拜拜習俗，不想延續繁複的節慶儀式，坦言這些傳統對他而言早已失去意義，與其為了形式忙進忙出，不如把時間留給真正重要的人與生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

傳統與現代拉鋸　年輕人選擇不拜

文章曝光後，引來破6萬人點頭認同，「我媽放不下的『傳統』，我幫她放下，等到我這一代全部牌位裡的人都給我乖乖吃便當」、「同意！拜拜累死，為什麼不能買個3個大披薩、一桶肯德基、85°C大蛋糕？一定要煮一堆，然後剩一堆還抱怨都沒人幫忙」、「有心比較重要，不要污染環境破壞自然」、「00後整頓職場，也順便整頓家庭嗎」。

不少人也直呼，「等到了我這一代…我將沒有下一代」、「可以拜拜，但不要拿香、燒金紙，杜絕煮一堆放隔餐甚至隔夜的食物，煮一堆冷的食物，不好吃又浪費」、「到我這一代不會有神明廳」、「燒香、燒金紙、放鞭炮等陋俗，真的拜託停止」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少救11人
快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動
除夕夜4歲女兒遭趕下車　丟包4線大馬路
湯米李瓊斯34歲愛女陳屍飯店　死因曝光
快訊／找到了！阿蘇火山口「發現3人」　疑直升機罹難者
專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士
37歲女遭拖下車！被抓髮壓地　下體踼裂爆血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不只職場！00後「也整頓過年拜拜」　年輕人點頭：就到我這一代

港務公司看好今年郵輪停靠量　「Fly-Cruise」成旅遊新趨勢

15至24歲自殺率10年爆增逾8成　校園家庭為培養青少年復原力關鍵

另類回娘家！高市家防中心暖邀「受暴家庭」團圓　蔡宛芬：新希望

國道3起追撞「最多回堵5公里」　下午有17處地雷路段

過年又被逼婚！年輕人1句話「長輩嚇倒閉嘴」　萬人驚呆：真的有效

台中人「年度書單」曝！蔡康永、原子習慣都上榜…這本黑馬衝第一

初二買彩券「財神爺在南方！」　專家點名5生肖：財運超旺

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」　鑑定結果出爐

過年怕胖？營養師點名5大「隱形熱量刺客」：雞湯、滷味上榜

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

不只職場！00後「也整頓過年拜拜」　年輕人點頭：就到我這一代

港務公司看好今年郵輪停靠量　「Fly-Cruise」成旅遊新趨勢

15至24歲自殺率10年爆增逾8成　校園家庭為培養青少年復原力關鍵

另類回娘家！高市家防中心暖邀「受暴家庭」團圓　蔡宛芬：新希望

國道3起追撞「最多回堵5公里」　下午有17處地雷路段

過年又被逼婚！年輕人1句話「長輩嚇倒閉嘴」　萬人驚呆：真的有效

台中人「年度書單」曝！蔡康永、原子習慣都上榜…這本黑馬衝第一

初二買彩券「財神爺在南方！」　專家點名5生肖：財運超旺

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」　鑑定結果出爐

過年怕胖？營養師點名5大「隱形熱量刺客」：雞湯、滷味上榜

快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動

環保局上門抓包！非法土石場拒檢　業者竟「肉身阻擋」警當場逮人

薔薔：我過年要回我家啦！怒轟婚姻傳統2陋習「又不是嫁他全家」

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

借貸糾紛砸車窗害自撞！桃警執法無假期...3嫌3小時全落網

不只職場！00後「也整頓過年拜拜」　年輕人點頭：就到我這一代

不回頭看紅襪爭議！德弗斯春訓表態專注巨人　2026目標30轟

讚蘇巧慧溫暖會做事　蕭美琴曝非賣品戰貓帽T「最後一件小英拿下」

祀典武廟主委嘔吐波及賴清德　黃偉哲表達關心：請保重身體

宜蘭散瞳驗光揪出隱藏近視　陽交附醫檢出率翻倍守護幼童視力

【貓頭嬰？】貓坐小剷屎官頭上尾巴還圍臉一圈　媽白擔心相處不好

生活熱門新聞

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

YouTube爆災情「打開首頁一片白」

鄭麗文紅繩4次抖動！唸到16字 「這一幕抖最兇」

小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」

初二買彩券「財神爺在南方！」　5生肖財運超旺　

春節爽放9天可以做什麼？網給答案：好爽喔

孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」！崩潰：討厭過年

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

更多熱門

相關新聞

孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」！崩潰：討厭過年

孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」！崩潰：討厭過年

紅包心意變調！一名網友大方包了1200元給親戚小孩，豈料對方當場打開查看金額，還當眾嫌棄「你怎麼這麼窮？」更尷尬的是，長輩不僅沒有制止，還跟著起鬨調侃，讓原PO心寒直呼「真的很討厭過年！」文章曝光後，全場紛紛開罵，「把紅包拿回來，包給這種人幹嘛」、「斷了吧！什麼鬼親戚」。

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」

過年1遊戲嗨炸卻邪門！10元底池「玩到12萬」

過年1遊戲嗨炸卻邪門！10元底池「玩到12萬」

過年大掃除！清阿嬤冰箱「肉粽能上小學了」

過年大掃除！清阿嬤冰箱「肉粽能上小學了」

1習俗被年輕人狂嫌！大票勸保留：才能買零食

1習俗被年輕人狂嫌！大票勸保留：才能買零食

關鍵字：

拜拜00後年輕人過年這一代燒香

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

2026財運爆發三大星座！

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面