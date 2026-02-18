　
社會 社會焦點 保障人權

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

記者邱中岳／新北報導

新北市一名男子在除夕夜當天晚上，開車載著妻女行經新北市新店區中興路三段、寶慶街口，停等紅燈時因不耐女兒吵鬧，竟直接將女兒趕下車，所幸女兒並無危險，新店分局也依兒少法將離譜父親函請社會局裁處，另外依照道交條開罰。

▲▼離譜父不耐四歲女兒太吵，直接將女兒丟包大馬路，女童（紅圈）自行走到人行道。 （圖／記者邱中岳翻攝）

▲離譜父不耐4歲女兒太吵，直接將女兒丟包大馬路，女童（紅圈）自行走到人行道。 （圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，44歲的張姓男子，16日除夕夜晚上6時許，開車載著妻女，行經新北市新店區中興路三段、寶慶街口時，因為不耐女兒在車上吵鬧，竟然直接將年僅4歲的女兒趕下車，隨即關上門，女童被趕下車後當場跌坐在地上。

女童當場起身自己走到騎樓旁的人行道，車上妻子立刻下車保護女童，整個行徑相當離譜，事後警方調閱監視器，發現確實有此事，經確認女童並無大礙，但仍依規定也將處罰張男相關責任。

警方指出，張男違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條「任何人對於兒童及少年不得有下列行為」中的迫使或誘使兒童及少年處於對其生命、身體易發生立即危險或傷害之環境將交由社會局裁罰，依法可處6萬元以上60萬元以下罰款，並得公布其姓名。

此外，張姓男子隨意將女兒拖下車，也違法《道路交通管理處罰條例》第43條，「在懲處危險駕駛行為」，違規者處新台幣6千元至3.6萬元罰鍰，當場禁止駕駛，並吊扣汽車牌照6個月。

新店分局呼籲，民眾如遇有類似婦幼案件，有幼童急需保護之情況，請立即撥打110通報警方到場協助，以免發生憾事。

37歲女遭拖下車！被抓髮壓地　下體踼裂爆血

相關新聞

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

除夕夜本是團圓時刻，新北市瑞芳區三貂嶺山區卻傳出登山民眾迷途事件。新北市瑞芳警分局昨（16日）接獲通報後，立即會同消防及義消入山搜尋，順利尋獲行動不便的吳姓男子，並安全護送下山後送醫治療，所幸意識清楚。警方除夕夜守護不打烊，也提醒民眾登山前應做好路線規劃與裝備準備，確保安全。

男狠殺妻子4歲女兒　家屬曝：孩子不是他親生

男狠殺妻子4歲女兒　家屬曝：孩子不是他親生

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

即／學霸遭丟包台64慘死　Bolt司機遭限制出境電子監控

即／學霸遭丟包台64慘死　Bolt司機遭限制出境電子監控

16年前歷史重演！司機丟包醉女害撞死　下場曝

16年前歷史重演！司機丟包醉女害撞死　下場曝

