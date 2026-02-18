習近平：中美關係希望在人民

▲川普、習近平有望在今年上半年舉行會談。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平近日回信美國愛荷華州友人貝隆（Luca Berrone），並回贈新春賀卡，致以節日祝福。他在信中強調，中美關係希望在人民，基礎在民間，「無論形勢如何變化，中美兩國人民交流合作的願望不會改變。」

據《央視新聞》報導，習近平提到，41年前他訪問愛荷華州，受到貝隆熱情接待，那些美好回憶至今仍記憶猶新，「中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。無論形勢如何變化，中美兩國人民交流合作的願望不會改變，兩國青少年相知相親的情誼不會改變。」

習近平指出，希望貝隆繼續致力於促進兩國民間友好，鼓勵更多美國青少年成為中美友誼的傳承者、和平友好的促進者，為中美關係發展作出更大貢獻。

貝隆先前致信習近平，代表愛荷華州友人向習近平和彭麗媛致以新春祝福，表示珍視並將繼續發展同中國人民的友誼。

習近平1985年擔任河北省正定縣委書記期間曾赴美國愛荷華州考察農業，貝隆負責接待工作，陪同習近平參訪多地。貝隆現為愛荷華姊妹州（Iowa Sister States）協會董事會成員，促進中美農業領域的合作。