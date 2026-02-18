導演轉職創作總監打造AI虛擬歌手　首發賀歲歌收益捐動保協會

▲MV導演利用AI人工智慧做出AI歌手「小星」，未來也將繼續突破技術。 （圖／網友提供）

記者邱中岳／台北報導

新年賀歲歌《大紅包啊大紅包》正式在YouTube上線，由知名MV導演呂小猴所執導，整部作品全面採用人工智慧（AI）生成，更由虛擬歌手「小星」擔綱演唱，為華語歌唱市場「零真人參與」作品。同時兼任創作總監的呂小猴表示，將把本首歌在頻道三個月收益，全數捐給中華親善動物保護協會。

由虛擬歌手「小星소성」所演唱的《大紅包啊大紅包》，一推出就讓網友直呼「也太像真人了吧」、「有點可怕，但也很好聽」在網路上引起廣泛討論；然而這首歌幕後推手為知名MV導演呂小猴，此次計畫中他從導演角色，轉化為「AI創作總監」主導整體的視覺美學與節奏設計。

另外，其餘技術皆交由AI完成。呂小猴表示，這不只是一次技術實驗，更是新世代導演跨域思維的展現。AI歌手「小星소성」並非冰冷的代碼，所預定的人設是一位熱愛毛小孩、關心流浪動物議題的虛擬歌手。

負責製作團隊特別宣布，該頻道上線前三個月的收益將全數捐贈給中華親善動物保護協會，讓這場AI實驗在追求技術突破的同時，也具備了增加公益的溫度，有興趣的民眾可點選支持https://youtu.be/IJNsspvNr4w。