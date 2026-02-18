　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

導演轉職創作總監打造AI虛擬歌手　首發賀歲歌收益捐動保協會

▲▼MV導演利用AI人工智慧做出AI歌手「小星」，未來也將繼續突破技術。 （圖／網友提供）

▲MV導演利用AI人工智慧做出AI歌手「小星」，未來也將繼續突破技術。 （圖／網友提供）

記者邱中岳／台北報導

新年賀歲歌《大紅包啊大紅包》正式在YouTube上線，由知名MV導演呂小猴所執導，整部作品全面採用人工智慧（AI）生成，更由虛擬歌手「小星」擔綱演唱，為華語歌唱市場「零真人參與」作品。同時兼任創作總監的呂小猴表示，將把本首歌在頻道三個月收益，全數捐給中華親善動物保護協會。

由虛擬歌手「小星소성」所演唱的《大紅包啊大紅包》，一推出就讓網友直呼「也太像真人了吧」、「有點可怕，但也很好聽」在網路上引起廣泛討論；然而這首歌幕後推手為知名MV導演呂小猴，此次計畫中他從導演角色，轉化為「AI創作總監」主導整體的視覺美學與節奏設計。

▲▼MV導演利用AI人工智慧做出AI歌手「小星」，未來也將繼續突破技術。 （圖／網友提供）

另外，其餘技術皆交由AI完成。呂小猴表示，這不只是一次技術實驗，更是新世代導演跨域思維的展現。AI歌手「小星소성」並非冰冷的代碼，所預定的人設是一位熱愛毛小孩、關心流浪動物議題的虛擬歌手。

負責製作團隊特別宣布，該頻道上線前三個月的收益將全數捐贈給中華親善動物保護協會，讓這場AI實驗在追求技術突破的同時，也具備了增加公益的溫度，有興趣的民眾可點選支持https://youtu.be/IJNsspvNr4w

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少救11人
快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動
除夕夜4歲女兒遭趕下車　丟包4線大馬路
湯米李瓊斯34歲愛女陳屍飯店　死因曝光
快訊／找到了！阿蘇火山口「發現3人」　疑直升機罹難者
專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士
37歲女遭拖下車！被抓髮壓地　下體踼裂爆血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

環保局上門抓包！非法土石場拒檢　業者竟「肉身阻擋」警當場逮人

借貸糾紛砸車窗害自撞！桃警執法無假期...3嫌3小時全落網

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

檢察官累了嗎？案件重複起訴　檢察總長提非常上訴救濟成功

導演轉職創作總監打造AI虛擬歌手　首發賀歲歌收益捐動保協會

37歲女慘被抓髮壓地！下體遭踼裂爆血...疑人肉佔停車位起禍端

「新北要蛋嗎」毒販社群上大膽PO文賣喪屍煙彈　警扮買家逮人

離婚媽氣前夫擺爛想替小孩改從母姓　法官：無急迫性

重案回顧／凃明誠、曹瑞傑追失竊車！林信吾埋伏「55刀活活砍死」

鶯歌空地淪垃圾場！2男開小貨車亂丟廢棄物　辯搬家公司委託

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

環保局上門抓包！非法土石場拒檢　業者竟「肉身阻擋」警當場逮人

借貸糾紛砸車窗害自撞！桃警執法無假期...3嫌3小時全落網

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

檢察官累了嗎？案件重複起訴　檢察總長提非常上訴救濟成功

導演轉職創作總監打造AI虛擬歌手　首發賀歲歌收益捐動保協會

37歲女慘被抓髮壓地！下體遭踼裂爆血...疑人肉佔停車位起禍端

「新北要蛋嗎」毒販社群上大膽PO文賣喪屍煙彈　警扮買家逮人

離婚媽氣前夫擺爛想替小孩改從母姓　法官：無急迫性

重案回顧／凃明誠、曹瑞傑追失竊車！林信吾埋伏「55刀活活砍死」

鶯歌空地淪垃圾場！2男開小貨車亂丟廢棄物　辯搬家公司委託

快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動

環保局上門抓包！非法土石場拒檢　業者竟「肉身阻擋」警當場逮人

薔薔：我過年要回我家啦！怒轟婚姻傳統2陋習「又不是嫁他全家」

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

借貸糾紛砸車窗害自撞！桃警執法無假期...3嫌3小時全落網

不只職場！00後「也整頓過年拜拜」　年輕人點頭：就到我這一代

不回頭看紅襪爭議！德弗斯春訓表態專注巨人　2026目標30轟

讚蘇巧慧溫暖會做事　蕭美琴曝非賣品戰貓帽T「最後一件小英拿下」

祀典武廟主委嘔吐波及賴清德　黃偉哲表達關心：請保重身體

宜蘭散瞳驗光揪出隱藏近視　陽交附醫檢出率翻倍守護幼童視力

【恰北北貓vs.模範生貓】幫兩貓梳毛反應相差超多XD

社會熱門新聞

即／國道重大車禍！5車連環撞

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

愛妻逝後人夫驚覺「綠帽戴了11年」！　女兒叫小王爸爸

即／蘆洲暗夜大火　三重人都聞到臭味

綠帽男等不到300萬遮羞費　姦夫賤招藏錢

快訊／國3南下車禍　龍潭「紅爆」回堵6公里

考進國安局遭退訓！台大高材生「揭情報員個資」

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

死囚自稱「戒菸捐款可教化」　求再審遭駁回

閃兵風波／「閃兵一班2」更大咖！陳柏霖、修杰楷5藝人

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

誤認是郊遊！台中「谷關七雄」1年救32次

更多熱門

相關新聞

遭《零日攻擊》導演告　凌濤諷已送查弊

遭《零日攻擊》導演告　凌濤諷已送查弊

國民黨桃園市議員凌濤等人日前質疑《零日攻擊》導演羅景壬團隊，拿勞動部就業安定基金2872萬元，用途與基金目的不符，羅提自訴控告凌濤5人涉嫌加重誹謗，台北地院今（17日）首度開庭調查，雙方本人幾乎全員到齊，凌濤開完庭受訪說，評論依據審計部公開資料，「不曉得這有什麼好告的？」

大咖導演詐Netflix上億　恐被關90年

大咖導演詐Netflix上億　恐被關90年

年收千萬總監跌倒骨折　國賠362萬

年收千萬總監跌倒骨折　國賠362萬

香港導演劉家良骨灰被盜 家人曝：多位名人骨灰同時被盜

香港導演劉家良骨灰被盜 家人曝：多位名人骨灰同時被盜

「看見家鄉・永續豐年」影展登場

「看見家鄉・永續豐年」影展登場

關鍵字：

導演總監虛擬歌手

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

2026財運爆發三大星座！

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面