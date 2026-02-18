諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

諷賴清德情人節PO狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

▲▼陳佩琪曬與柯文哲情人節合照。（圖／取自陳佩琪臉書）

▲陳佩琪曬與柯文哲情人節合照。（圖／取自陳佩琪臉書）

記者陳家祥／台北報導

今（18日）為大年初二，柯文哲妻子陳佩琪在臉書表示，賴總統在西洋情人節PO了一張自己和狗狗的合照，「2月14日是人過的情人節，也不是什麼狗狗節或寵物節的，結婚30多年的夫妻，竟把自己的老婆比喻成狗，這要是我，是會覺得實在不可原諒」。陳還說，賴當市長、行政院長或副總統時，從不見愛狗文章，當總統卻突然喜歡養起狗？她直言，台灣少子化嚴重，政治人物都鼓勵年輕人結婚生子，「總統卻把自己弄得像單身狗一樣，真的非常不尊重另一半耶」。

柯文哲妻子陳佩琪今在臉書表示，情人節那天先生穿出去的那件粉條紋薄西裝外套，是十多年前做的， 但先生覺得太眩太年輕，都不敢穿出去。陳說，情人節那天要去圓山站發春聯，天氣暖如夏，才被逼穿上那件去亮相，「當天她也挑了一件粉色洋裝， 鏡頭下看起來就如同夫妻穿情侶裝一樣的搭嘎耶」。

接著陳佩琪話鋒一轉，指意識形態明顯的民進黨和賴清德，應該不喜歡中國故事衍生出來的七夕情人節，而是喜歡西洋情人節，只是賴總統在西洋情人節這天竟PO了一張自己和狗狗的合照，相信大家都很納悶怎麼這樣。

「2月14日是人過的情人節，也不是什麼狗狗節或寵物節的，結婚30多年的夫妻，竟把自己的老婆比喻成狗，這要是我，是會覺得實在不可原諒。」陳佩琪說，很奇怪，賴總統在當市長、行政院長或副總統時，也從不見有PO狗狗照片或發佈一些愛狗的文章，當了總統卻突然喜歡養起狗來？愛到PO出來當情人疼？

陳佩琪直言，台灣少子化嚴重，政治人物都鼓勵年輕人結婚生子，「總統卻把自己弄得像單身狗一樣，真的非常不尊重另一半耶」。

隨後陳佩琪再把話題轉回她與柯文哲，表示除夕夜她和先生通力合作完成沙琪瑪，老師獨創加入花椒和減糖的作法，真的非常好吃耶。陳說，去年常有小草送沙其瑪說要轉送阿北吃， 但其實外面裹上一層麥芽糖稠稠的東西，北所是不准送入的（據說是怕滲入毒品） ；她說，其它的送菜經驗還有很多啦，像車輪餅有奶油餡不可以， 荷包蛋中間的太陽要煎到十分熟。

陳佩琪回憶，去年大哥請回娘家的姊妹們吃團圓飯，看了自己當天吃那麼好，心疼先生，於是當天包了些吃剩的一道麻油肉片雪白菇料理要給先生。結果都送入了，北所才打電話叫她回去拿，說這道料理不合格、不准送，「一問之下， 才知道他們聞出了裡面有加了些酒進去，自己的心意變成這樣，結果是回家偷偷哭很久」。

「是的，很多人、不管先前認不認識我的， 去年對我的印象都是這個女的怎麼一出來都是在哭，想到去年一整年的悲慘，唉…其實私底下是哭更久！」陳佩琪說，那天鍾縣長送了一箱苗栗芋頭，她把吃不完的芋頭蒸熟碾碎成泥， 分裝放入冰箱冷凍， 前些日子在東門市場買些潤餅皮， 把解凍的芋頭泥加些細砂糖和鮮奶拌一下， 捲成芋頭潤餅， 然後用平底鍋乾烙一下，給先生當早餐吃，「耶，連不愛吃甜食的先生都說很好吃耶」。

