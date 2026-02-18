　
國際

川習討論對台軍售？學者分析「宣布時程恐延後」　時間點曝光

▲▼美國總統川普、中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山金海國際機場會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平去年10月30日在南韓釜山會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普透露，他正與中國國家主席習近平討論「對台軍售」議題，美國很快就會做出決定。智庫專家們分析，在預計4月登場的川習會之前，白宮可能暫緩宣布新一輪對台軍售案。

與習討論對台軍售？白宮回應了

川普16日搭乘空軍一號（Air Force One）返回華府途中接受媒體聯訪時，針對習近平警告美國對台軍售一事表態。他說，「我跟他正在討論這件事」，並透露雙方通話情況良好，「美國很快會做出決定」。

川普強調「我們和習主席關係很好」，同時再次提及4月訪問中國的計畫。

不過，白宮官員隨後透過電子郵件簡短回覆記者，「我們的對台政策沒有改變。」

▼愛國者飛彈。（圖／路透社）

▲▼空軍司令部紀念「77抗戰」及慶祝「814筧橋空戰」80周年的全兵力預校,愛國者飛彈。（圖／路透社）

對台軍售恐延後　時間點曝光

《中央社》報導，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，川普可能將未來對台軍售的宣布時程，延遲至川習會之後。她表示，美中目前正在進行的討論之中，可能包括華府調整對台政策，換取北京貿易讓步。

至於川習討論對台軍售，是否違反美國對台六項保證？前美國在台協會（AIT）理事主席、華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）指出，六項保證提及美方「未同意（has not agreed）」就對台軍售案向中國徵詢意見的英文表述，其實保留了「未來某時間點可能同意」的模糊空間。但據他所知，美國從未與北京進行任何事前的意見徵詢。

曾在川普第1任期擔任白宮國安會幕僚長的葛瑞（Alexander Gray）則認為，川普正運用技巧在「對台長期支持」及「美中貿易」之間取得平衡，鼓勵外界從整體角度看待美台夥伴關係的進展。

事實上，川普政府去年底才宣布總值約111億美元的大規模對台軍售案。英國《金融時報》也披露，美國正為台灣籌備另一筆200億美元軍售案，內容涵蓋愛國者系統等武器裝備。此外，台美近期也完成關稅談判，並簽署多項投資合作備忘錄（MOU）及合作協定。

川普很快做決定！北京警告對台軍售　白宮回應：對台政策不變

02/16 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

