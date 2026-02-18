美國智庫才放話「擋國防取消綠卡」　矢板明夫：風向立刻變了

▲立法院擱置國防特別預算。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，遭到藍白陣營在立法院程序委員會擱置，美國共和黨、民主黨等37名跨黨派參眾議員，近日致函立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等人，表達「嚴正關切」。對此，媒體人矢板明夫18日表示，美國智庫有人公開放話說，如果有人刻意阻擋強化台灣防衛能力的預算，可以考慮取消相關政治人物與家人的簽證、綠卡，「這話一出來，風向立刻變了」。

矢板明夫表示，台灣的國防特別預算1.25兆元，在立法院被卡住已經很久了。在野黨說要嚴審、要把關、要程序正義，場面話講得很好聽，但結果就是「拖」。

「拖到什麼時候？拖到美國出聲」。矢板明夫指出，30多位美國跨黨派國會議員公開寫信給立法院長韓國瑜，直接點名關切。他認為，意思很清楚，中國軍事壓力在升高，台灣卻在內耗，這說不過去；更狠的是，美國智庫有人公開放話說，如果有人刻意阻擋強化台灣防衛能力的預算，可以考慮取消相關政治人物與家人的簽證、綠卡。

「這話一出來，風向立刻變了」。矢板明夫說，原本卡關的國防預算，韓國瑜很快發表中英文聲明，說會列為「最優先審議」議案。

他說，這是巧合嗎？政治從來不靠巧合，嘴巴上講程序，心裡其實在算「代價」，當代價只是被罵幾句，當然還可以硬撐，可是當代價可能影響簽證、家人、未來出入美國的自由，立場就會鬆動。這就叫現實。

矢板明夫表示，很多人喜歡說民主國家要溫良恭儉讓，問題是，對手不是君子，中國動不動就拿貿易當武器。鳳梨不准進口、石斑魚被卡關，理由永遠很「技術」，其實就是政治施壓，你講規則，他講拳頭。

矢板明夫說，如果民主陣營永遠只會講道理，卻不敢讓對方付出代價，最後輸的只會是自己。壞人不怕好人，壞人只怕更狠的人。

矢板明夫認為，國防預算不是一般法案，那是國家安全。美國這次釋放的訊號其實很直白，要安全保障，就要拿出態度，如果自己都不重視國防，別人憑什麼替你撐腰？

矢板明夫說，民主制度當然重要，但民主不是拖延的藉口，更不是對外威脅的防護罩，世界已經進入硬碰硬的時代，講道理有用，但講後果更有用。

矢板明夫表示，希望國民黨這次講的是真的，國防預算真的能夠在國會通過，不僅僅是美國、日本菲律賓等周圍國家也都非常關心這件事。