賴清德初二發紅包！讚爆5年執政「領頭羊」　喊陳其邁：高雄老大

▲賴清德大年初二來到高雄發紅包，稱讚陳其邁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

總統賴清德18日中午前往高雄岡山壽天宮參拜天上聖母，一開場致詞時，稱呼高雄市長陳其邁為「我們高雄市的老大」，引發現場掌聲，隨後他在談話中多次肯定陳其邁五年來帶領市府團隊推動市政建設的成果，也特別提及高雄市議會的大力支持，強調中央、地方與議會攜手合作，是高雄成功轉型的重要力量。

賴清德表示，過去一年台灣面臨颱風、地震及地緣政治變化等多重挑戰，也承受國際經濟壓力，但在全民團結努力下，一一克服困難，經濟交出亮眼成績單，股市突破歷史高點。他強調，只要持續團結一致，台灣一定會更好。

談及高雄發展，賴清德指出，在陳其邁帶領下，高雄成功從傳統重工業城市轉型為高科技與人工智慧科技城，吸引產業進駐，台積電2奈米廠也將落腳高雄，使城市在全球產業鏈中扮演更關鍵角色。他說，如今的高雄不只是台灣的高雄，更是世界的高雄。

賴清德也提到，市長辛苦打拼固然重要，但議會的支持同樣關鍵。他表示，高雄市議會以及議長康裕成在預算與重大建設推動上給予市府團隊後盾，讓各項政策順利落實，城市建設才能持續向前。中央也希望各城市不分黨派共同進步，讓地方發展更加繁榮。

此外，他強調交通建設持續發展，提升市民生活便利性，也帶動產業與商業進步。南北平衡發展相當重要，而高雄作為南部領頭羊，正帶動整體區域成長。賴清德最後向在場鄉親拜年，祈求媽祖保佑國泰民安、風調雨順，也祝福市民新年平安健康、事業成功、家庭幸福，並再次肯定市府與議會團隊五年來的努力，為高雄奠定穩健發展基礎。