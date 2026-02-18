冰球比賽槍擊3死！跨性別父親「射殺前妻與兒子」　觀眾席自戕亡

▲羅伯特在冰球比賽上射殺家人。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

美國羅德島州16日發生恐怖槍擊案，當局調查後發現竟是一場家暴悲劇。56歲跨性別嫌犯羅伯特（Robert Dorgan）闖入一場冰球比賽，對著前妻、兒子、前妻雙親等人開槍，隨後自殺身亡。

冰球比賽爆槍響 3人死亡

《紐約郵報》報導，這起事件發生在包塔克特（Pawtucket）林奇體育場（Lynch Arena）。

羅伯特與52歲前妻朗達（Rhonda）的小兒子，在體育場參加高中冰球比賽，全家人也到場觀賽，未料他在場上奮鬥時，父親卻在觀眾席開槍射殺家人。

3名見義勇為的民眾上前制伏，但羅伯特隨即掏出第2把槍自盡。這起案件一共造成3人死亡，包括嫌犯本人、前妻朗達及2人的23歲兒子艾登（Aidan Dorgan）。朗達的父母及一名家族友人身受重傷，仍在醫院搶救，而且情況危急。

監視器畫面顯示，羅伯特身穿女裝，攜帶格洛克（Glock）10毫米手槍與SIG Sauer P226手槍，在場內待了相當長一段時間才發動攻擊。

嫌無暴力史 但對家人懷恨

羅伯特與朗達的女兒艾娃（Ava）表示，父親過去並無暴力行為，她甚至不知道父親擁有槍枝，但坦言兄弟姊妹們「過去幾年跟他並不親密」。

當局調查指出，羅伯特2020年進行變性手術，改名羅伯塔·埃斯波西托（Roberta Esposito）。法庭紀錄顯示，他的2名前妻在2016年的短短5個月內，分別向他提出贍養費訴訟。

羅伯特與另一名前妻的女兒匿名受訪表示，父親一生都被心理健康問題折磨，「我認為，他的性別認同問題，只是更深層問題的表面象徵。」

包塔克特警察首長龔薩福（Tina Goncalves）表示，這是一場「針對性極強的家暴事件」，但「沒有任何跡象顯示他會施暴，他過去參加過許多場冰球賽。」

最新調查結果顯示，嫌犯的2把槍械都是合法取得，儘管確切殺人動機尚不明確，但他顯然對家人懷有極大恨意。《紐約郵報》也指出，羅伯特手臂刺有納粹標誌圖騰，長期在社群媒體發表支持納粹、反猶太及種族歧視的言論或影片。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。



請給自己機會，自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。