國道3起追撞「最多回堵5公里」　下午有17處地雷路段

▲國1南向今上午發生4輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

記者蕭筠／台北報導

今日為大年初二，截至中午11時，國道全線交通量為42.3百萬車公里，預估今日交通量為134百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，另上午也發生3起事故影響車流。高公局預判，下午國5南向南港系統-頭城、國1南向楊梅-新竹等17處路段為重點壅塞路段。

▲國3發生2輛小客車追撞事故占用內線車道25分鐘。

高公局指出今日上午8時45分於國1南向210公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時22分排除，造成後方車流回堵5公里；9時31分於國1北向215.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時55分排除，造成後方車流回堵4公里；10時01分於國3北向22.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時26分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等17路段。

▲國道大年初二疏導措施。（圖／高公局提供）