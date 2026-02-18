張育萌談對美軍購：國民黨務實派、鄭麗文失速親中派　在極限拉扯

▲中國國民黨主席鄭麗文。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算，遭到藍白陣營聯手在立法院程序委員會擱置，美國共和黨、民主黨等37名跨黨派參眾議員，致函立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等人，表達「嚴正關切」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌觀察發現，國民黨內的務實派，跟鄭麗文為首的「失速親中派」極限拉扯，民眾黨前主席柯文哲和民眾黨主席黃國昌也在極限拉扯。

張育萌表示，國民黨籍的台中市長盧秀燕去大里，旁邊站立法院副院長江啟臣和國民黨立委楊瓊瓔，盧秀燕主動說，「我剛才在跟神明祈求的時候，第一個心願就是國泰民安，保護台灣的安全，支持國防預算」。

張育萌指出，盧秀燕知不知道，她左邊站立法院副院長，右邊站擋了 10 次軍購預算的立法委員？這是國民黨內的務實派，跟鄭麗文為首的「失速親中派」極限拉扯。

張育萌說，江啟臣是「拉扯」的典型，昨天一早用跟韓國瑜的「正副院長共同聲明」，表態「立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案」。但今天到台中時，被問到軍購議題，又打哈哈說「我就祝大家馬上幸福，祝福大家謝謝。」

張育萌坦言，有夠可憐，要討好國民黨中央，就不能親口說出「挺軍購」，但又心知肚明今年要選舉，「擋軍購」一定會被大肆操作，失去中間路線的支持。他認為，江啟臣當然也知道，台中的工具機產業重鎮，是台灣的製造業心臟。如果台灣得罪美國，工具機的關稅從談好的 15% 再往上加，他也沒有臉對產業界交代。

張育萌表示，柯文哲和黃國昌也在極限拉扯，黃國昌去新莊拜廟，堅持不肯說放行行政院版《國防特別條例》，只說「美國國務院目前經過國會通過同意所列出來的武器清單，都已納入民眾黨所提出的國防特別條例當中」，如果未來美國再提出新的項目，民眾黨會再納入審查。

張育萌說，黃國昌實在是他看過，最沒有時間觀念的人。美國國務院「知會國會」，已經是軍購的中後期程序。知會國會後，類似報價單的「發價書」很快就會送來台灣，台灣收到發價書開始，台灣的國會要再來審查，根本就不可能來得及。

張育萌表示，藍白擋了 10 次特別條例，目前就處於「已經收到發價書，卻連條例都還沒審」的窘境。柯文哲在新竹，他的說法就完全不一樣。柯文哲說「民眾黨會再提修正案」，因為跟美方溝通後，「有些東西該改進會改進。」

張育萌說，黃國昌提的《軍購條例》第一條就漏字。這不用跟美方溝通也知道要改進，改完最好叫黃國昌在空白處訂正三遍。

▲台中市長盧秀燕。（資料照／記者游瓊華攝）



張育萌提到，美國在台協會（AIT）前處長司徒文用詞很精確，認為國民黨已經變了，司徒文擔任 AIT 處長，是在馬英九執政時期。他擔任處長期間，也處理過對台軍售，當時美國對台軍售還創新高。

張育萌指出，司徒文認為，當時的國民黨態度積極（positive）、溫和（moderate），同樣都是追求兩岸和平，國民黨願意坐下來談，「但現在的國民黨卻親中反美」。

張育萌表示，美國參議員 Pete Ricketts 發文，開宗明義就說「共產中國對台灣的威脅從未如此巨大」。他說，Ricketts 參議員對台海局勢有深度瞭解，他去年就表達，台灣「兵推的調整」很重要，因為以前台灣的兵推都在解放軍登陸就停止，但現在台灣政府有很重要的轉變，如果中國動武，美國需要一段「動員介入的時間」。

張育萌說，所以台灣正在兵推「敵軍登陸後如何堅持下去」，爭取其他國家反應、支援的時間。這幾天，大家對 Ricketts 參議員應該不陌生，他就是發起「跨黨派國會議員聯名致函」給台灣立法院的人，邀請參眾議院的 36 位同事跟他一起聯名，促請台灣通過「完整的國防特別預算」。

張育萌認為，國民黨和黃國昌，真的是我看過史上最爛的兩面手法玩家，玩到美國從國務院到參眾議院都看不懂，還要親自寫信給台灣的立法院，請在野黨趕快審條例，這到底是什麼國際笑話？

他說，藍白以為自己是嫌貨的買家，在美國眼中，其實只是討厭的奧客，拜託藍白新的一年不要再當薪水小偷。