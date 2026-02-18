過年又被逼婚！年輕人1句話「長輩嚇倒閉嘴」　萬人驚呆：真的有效

▲長輩又追問感情問題，妹妹超神回擊。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

過年最強神回！一名網友驚呼，除夕圍爐時，叔叔連環逼問妹妹何時結婚、為何沒帶男友，沒想到妹妹完全不閃躲，語氣平靜丟出震撼彈，「我男朋友跟他老婆在圍爐。」一句話讓長輩直接閉嘴，就連其他親戚也驚呆不語。文章曝光後，引來網友大讚，「已讀亂回這招真的很有效！」

一名網友在Threads表示，除夕夜圍爐本該溫馨團圓，卻又上演「逼問婚事」橋段，長輩當眾追問妹妹「什麼時候結婚？」「怎麼沒帶男朋友來？」「也到了該結婚的年紀了吧？」

「怎沒帶男友？」妹妹一句話反殺全場

沒想到妹妹也不是省油的燈，下一秒神回一句「我男朋友跟他老婆在圍爐」，讓全桌瞬間安靜，原PO更直擊長輩錯愕的神情，「我叔叔就閉嘴了，全場也驚呆了！」

年節生存術！網認證：胡說八道保平安

文章引來破8萬人膜拜大讚，「自從學會了胡說八道以後，身心就健康多了」、「我男朋友在他男朋友家，初二才要來我們家，這句也可達成同等效果」、「對付這種要越瘋越好，胡說八道讓對方閉嘴」、「好喜歡平靜發瘋的發言」、「瞬間終結長輩話題的神回覆」、「真的覺得已讀亂回這招很有效」、「已讀亂回真的是生存很重要的一招」。