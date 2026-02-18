機器人取代軍人？解放軍官兵：它們沒「家」也沒「媽」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視軍事》近日上傳一部影片，詢問解放軍官兵對機器人代替軍人的看法，用一個字回答。大多數官兵都認為機器人難以取代軍人，有的認為機器人沒有「家」、有的認為機器人沒有「忠」，也有人認為機器人沒有「媽」。

《央視軍事》訪問的是解放軍海軍「長沙艦」的官兵，第一位受訪的郭姓軍人以「變」字回答，他說，戰鬥不可能嚴格按程序去執行，但是人的戰術，還有強大的信念與意志，才是軍人的智慧。

▼解放軍軍人認為機器人沒有「家」的概念。（圖／翻攝央視）



第二位受訪的黃姓軍人以「家」字回答，他認為，機器人沒有家的概念，人不一樣，「我回家再晚，我老婆都等我，還有我女兒畫的畫，畫裡是穿著海軍藍的爸爸，我守護好『大家』，也守護好我的『小家』，這是我堅守戰位的意義。」

第三位受訪的余姓軍人以「忠」字回答，他說，人工智慧的代碼會被篡改，但戰士絕對忠誠。

第四位受訪的梁姓軍人以「媽」字回答，他認為，機器人是零件拼湊出來的，但他是從溫暖的娘胎生出來的，「愛你老媽！」

第五位受訪的張姓軍人以「你」回答，她說，讓人民幸福和安穩生活下去，是堅守崗位的意義。

▼解放軍軍人認為機器人沒有忠誠。（圖／翻攝央視）

