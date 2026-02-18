　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國年輕人興起「迴旋鏢」旅行

▲▼ 北京首都機場2號航廈大廳,機場,大廳,北京機場。（圖／CFP）

▲北京首都機場。（圖／CFP）

文／中央社

中國2025年興起「迴旋鏢」旅行方式，荷包不寬裕的年輕人購買低廉的中轉機票，不僅一個週末就可暢遊兩地，不少機場與航空公司還為中轉旅客提供免費住宿，社群平台出現越來越多這種高CP值玩法攻略。

綜合觀察者網、北京日報等陸媒報導，「從天津出發，經成都中轉，最後到北京」，最近一種被稱為「迴旋鏢」機票的新玩法在中國社群平台和旅遊圈悄然走紅。

迴旋鏢機票是航空公司和旅遊平台將不同航段組合形成的中轉聯程產品。旅客購買一張「A—B—C」式聯程機票，利用兩段航班之間長達數十小時的中轉時間，在中轉城市享受一餐美食、體驗一次觀光、購買一份特產。

旅遊平台攜程的數據顯示，2025年以來，年輕人逐漸興起迴旋鏢旅行方式：透過中轉城市更經濟地串聯多個目的地，購買一張出發地與目的地相近、卻繞行千里的機票，從而以較低成本豐富旅行體驗。北京、長沙、武漢、上海、揭陽、成都、青島、大連、鄂爾多斯等城市成為迴旋鏢玩法中熱門的中轉停留選擇。

在社群平台，諸如「購買出發地和到達地相近的中轉機票，借道遠方城市中轉，利用中轉時間低成本遊玩」的攻略越來越多。

有大陸網友分享，僅需人民幣600元（約新台幣2700元）即可購買從天津經成都中轉至北京的機票。利用中轉的30多個小時，可以在成都街頭悠閒遊覽；抵達北京後，再乘火車返回天津。

另有無錫網友以691元購入2025年12月31日江蘇無錫至常州（經重慶中轉）的迴旋鏢機票，在重慶中轉的37小時內可盡情遊玩。元旦深夜從重慶飛回常州後，再搭順風車返回無錫；若直接購買無錫往返重慶的直飛機票，總價則為1274元。

報導指出，中國大陸部分城市機場為中轉旅客提供免費住宿，進一步提升了迴旋鏢機票性價比。此外，多家航空公司也在部分機場為符合條件的中轉旅客提供限時免費住宿服務。

報導引述民航專家林智傑的意見指出，迴旋鏢機票不僅合理運用機票銷售規則，也在一定程度上為文旅消費釋放提供新思路—原本僅適合長假的出行，如今一個週末即可實現；不過由於對旅客時間安排及機票規則熟悉度要求較高，該玩法目前仍屬小眾。

也有不少消費者對迴旋鏢機票表示顧慮，因為此類行程對時間安排要求較高，若中轉航班延誤，可能影響後續行程甚至需要重新購票，反而增加花費；部分低價迴旋鏢機票產品的退改簽條款較為嚴格，行程變動可能導致較大損失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
過年又被逼婚！年輕人1句話「長輩嚇倒閉嘴」　萬人驚呆：真的有
諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一
鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的1
結紮又中！妻怒「你的種給我1000萬」　鑑定出爐
初二買彩券「財神爺在南方！」　專家點名5生肖：財運超旺
中國選手「惡意阻擋」遭取消成績！後續賽程都無法參加

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

機器人取代軍人？解放軍官兵：它們沒「家」也沒「媽」

中國年輕人興起「迴旋鏢」旅行

延續六百年傳統！山東600人集體磕頭拜年

香港車公靈籤抽到「中籤」：但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁

大陸年輕人春節做自己「不演了」！　反向過年、逃離表演性消費…

在百層樓高空漫步　3百米玻璃橋「橫跨大峽谷」考驗遊客強心臟

去張家界找潘多拉星球！　揭祕《阿凡達》取景乾坤柱、迷魂台實景

美甲變爛甲！陸美甲店混用工具未徹底消毒…致多人「感染HPV」

「粉色鳳梨」在陸爆紅！單顆要價3645元　買家驚：吃起來像糖果

李子柒停更原因曝光！想多陪伴奶奶「推進重要的事」

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

機器人取代軍人？解放軍官兵：它們沒「家」也沒「媽」

中國年輕人興起「迴旋鏢」旅行

延續六百年傳統！山東600人集體磕頭拜年

香港車公靈籤抽到「中籤」：但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁

大陸年輕人春節做自己「不演了」！　反向過年、逃離表演性消費…

在百層樓高空漫步　3百米玻璃橋「橫跨大峽谷」考驗遊客強心臟

去張家界找潘多拉星球！　揭祕《阿凡達》取景乾坤柱、迷魂台實景

美甲變爛甲！陸美甲店混用工具未徹底消毒…致多人「感染HPV」

「粉色鳳梨」在陸爆紅！單顆要價3645元　買家驚：吃起來像糖果

李子柒停更原因曝光！想多陪伴奶奶「推進重要的事」

「新北要蛋嗎」毒販社群上大膽PO文賣喪屍煙彈　警扮買家逮人

NBA最新年度MVP預測排行出爐　SGA居冠、康寧漢與溫班亞瑪擠進前5

連跑步都做不到！布萊恩慢性背傷惡化　洛磯：須當他無法出賽

慢性疲勞、失眠「靜脈雷射療法」助改善　醫曝6種人適合

好想上廁所！駕駛國道超速挨罰3500元　抗罰失敗原因曝光

川習討論對台軍售？學者分析「宣布時程恐延後」　時間點曝光

港務公司看好今年郵輪停靠量　「Fly-Cruise」成旅遊新趨勢

諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

15至24歲自殺率10年爆增逾8成　校園家庭為培養青少年復原力關鍵

春節連假閱讀書單　不妨參考誠品職人票選3大年度必讀好書

【給媽媽幫我收好】小黑狗拿到紅包到處炫耀　最後交給媽保管

大陸熱門新聞

陸美甲店混用工具未消毒致多人「感染HPV」

千元「粉色鳳梨」在陸爆紅！買家驚：像糖果

大陸年輕人春節做自己「不演了」！　反向過年、逃離表演性消費…

在百層樓高空漫步　張家界「雲天渡」考驗遊客強心臟

言承旭與機器人跳舞！　「史上AI密集最高」春晚　

「OST大戶」劉宇寧清唱考驗「發愣4秒」

王菲今登春晚　歌曲未唱先紅！原唱竟是兩位「北大學霸」

春節代客餵貓　陸男大賺68萬元！

揭祕《阿凡達》取景乾坤柱、迷魂台實景

李子柒停更原因曝光！想多陪伴奶奶

大年初一不能洗頭、煮飯？

機器人取代軍人？解放軍：它們沒「家」沒「媽」

上春晚283萬機器人秒殺！搜索量狂飆300%

字節跳動自研晶片　今年量產目標35萬顆

更多熱門

關鍵字：

迴旋鏢旅行

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

2026財運爆發三大星座！

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面