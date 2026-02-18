台中人「年度書單」曝！蔡康永、原子習慣都上榜…這本黑馬衝第一

▲台中市立圖書館依據全市借閱數據，公布去(114)年最受歡迎的紙本書與電子書排行榜。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中人最愛閱讀的書單正式出爐！台中市立圖書館依據全市借閱數據，公布去(114)年最受歡迎的紙本書與電子書排行榜，其中紙本書排行榜中，《全知讀者視角》首度進榜即奪冠，《蔡康永的情商課》系列三部曲《你願意，人生就會值得》等作品也首度進榜；電子書排行榜持續由心理類書籍領軍，《原子習慣》穩坐榜首。

（圖／台中市政府提供）



從排行榜可看見台中人的閱讀風景。中市圖分析指出，114年紙本書排行榜中，首度進榜即奪冠的《全知讀者視角》，因改編為影視作品帶動原著閱讀熱潮，成為民眾借閱話題之作；同樣首次入榜的《世界上最透明的故事》則緊追其後，此書必須親手翻頁才能體會的閱讀巧思，讓不少民眾重新愛上紙本閱讀，在數位時代掀起一股「翻書」風潮。

中市圖也說，除話題小說吸引目光，心理勵志書籍也成為市民閱讀的重要陪伴。《別對每件事都有反應》、《蔡康永的情商課》系列三部曲《你願意，人生就會值得》等作品首度進榜，溫柔提醒學會放下、照顧內心，在忙碌生活中為自己找到喘息與安放情緒的力量。書頁之間，承載的不只是文字，更是許多市民共同的生活感受。

此外，電子書閱讀趨勢同樣反映現代人的心聲。電子書排行榜持續由心理類書籍領軍，《原子習慣》穩坐榜首，《蛤蟆先生去看心理師》、《底層邏輯》連年名列前三，顯示市民對自我成長、心理支持與生活調整的高度需求。隨著閱讀載具普及，越來越多民眾在通勤或休息片刻，透過電子書讓閱讀自然融入日常。