國際

密會中國富商！秘魯代理總統爆貪腐疑雲　上任僅4月遭彈劾下台　

▲▼秘魯國會9日通過彈劾案，正式免職總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）。國會議長赫里（Jose Jeri）隨即宣布暫時接任總統職務。秘魯示威，秘魯抗議。（圖／路透）

▲秘魯代理總統赫里（Jose Jeri，右）上任僅4個月就被彈劾下台。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

秘魯政壇再度陷入動盪，國會17日表決通過對代理總統赫里（Jose Jeri）的彈劾案，結束他短短數個月的執政生涯，並預計由18日新選出的議長自動接任代理總統一職。前總統博魯阿爾特2025年10月遭彈劾後，由赫里接任。他成為秘魯近10年來第7位元首，但最終也因私會中國商人醜聞而下台。

根據《美聯社》報導，秘魯國會17日以壓倒性票數75票贊成、24票反對通過代理總統赫里的彈劾案，另有3票棄權。國會代理議長羅斯皮格里歐西在宣布結果時表示，多數議員認定赫里已構成失職，不再適任總統職位。新任議長預計明天產生，並將自動接任代理總統一職，任期至今年7月28日為止。

整起政治風暴源於外媒1月披露的一則報導，赫里被揭露在非官方行程中，私下會見中國商人楊志華，且未將這些會晤列入總統正式議程對外公開。依照秘魯慣例，總統所有會面都應納入官方日程，這種秘密會晤立刻引發外界對透明度不足與潛在貪腐的強烈質疑。

當地媒體進一步挖掘發現，赫里與楊志華至少有兩次會面紀錄，分別是2025年12月26日及今年1月6日。楊志華在秘魯經營商店並擁有能源專案特許經營權，但他旗下企業因販售違規商品，已遭利馬市政府勒令停業。這層商業背景更讓會面動機顯得可疑。

面對排山倒海的批評聲浪，赫里曾公開致歉並試圖挽回聲譽。他表示，「我承認自己的錯誤，也願意公開為這次秘密會見商人一事道歉，正因如此才引發外界對我行為的疑慮與質疑。」他承諾願向檢察官辦公室及國會監督委員會說明並釐清相關事宜。

