初二買彩券「財神爺在南方！」　專家點名5生肖：財運超旺

今年春節加碼總金額高達新台幣12億元，創下歷年新高，而刮刮樂「2000萬超級紅包」共有10個， 但截至昨（17日）為止，僅刮出2個2000萬元，尚有8個未出現。民俗專家楊登嵙指出，在指定日期，朝指定方位購買彩券，就有機會抱回大獎，而今日的財神位於南方，尤其生肖屬猴、虎、馬、狗、豬者財運旺盛。

依當日方位購買彩券或刮刮樂



民俗專家楊登嵙指出，趁著春節假期出遊時走到哪、買到哪，若想試手氣，可依照每日對應方位購買，無論身處家中或飯店，都以當天居住位置為中心點，朝指定方向購買彩券。

楊登嵙指出，2／14至2／17在北方，2／18至2／19在南方，2／20在東北，2／21在西南，2／22至2／23在西方，2／24至2／27在北方，2／28至3／1在南方。內容提到，不同日期有不同方向，建議依當日方位購買彩券或刮刮樂，「財神爺就在那裡等您！」

此外，楊登嵙也點名5個生肖，在春節期間財運旺盛，包括屬猴、虎、馬、狗、豬者，春節期間更容易獲得財神眷顧。

