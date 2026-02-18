　
國際

核談判落幕「伊朗很樂觀」　范斯潑冷水：不願面對川普紅線

▲▼美國副總統范斯（JD Vance）與川普。（圖／路透）

▲美國副總統范斯與總統川普。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國與伊朗17日在瑞士日內瓦（Geneva）展開第2輪核談判，德黑蘭宣稱雙方已就「指導原則」達成廣泛共識。不過，美國副總統范斯（JD Vance）隨即潑冷水，強調伊朗尚未接受川普總統設下的所有紅線。

伊朗很樂觀　將安排第3輪會談

《法新社》報導，這場會談由阿曼（Oman）居中斡旋，旨在避免美國採取軍事行動，遏止伊朗核計畫。此前幾周，這個神權政府鎮壓大規模示威時，殺害了數以千計的人民。

伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）會後坦言，要縮小美伊分歧「還需要一段時間」，但這次談判比本月稍早的首輪會談「更具建設性」，雙方已就指導原則達成廣泛共識，接下來將著手起草協議文本。一旦雙方完成草案，就會交換內容並安排第3輪會談。

范斯態度保留　伊朗沒接受紅線

不過，范斯在接受《福斯新聞》專訪時語帶保留。他說，「從某些角度來看，會談進展順利，他們同意之後再舉行會面」，但另一方面，「伊朗人顯然還不願意真正承認和處理總統設定的某些紅線。」

范斯強調，「我們會持續努力，但總統當然保有最終決定權，判定外交手段何時已經走到盡頭。」

▼伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

美伊角力不停　專家這樣說

川普持續對德黑蘭施壓，甚至暗示若雙方無法達成協議，將會產生嚴重後果。他已調派2艘航空母艦部署中東，截至15日航母「林肯號」（USS Abraham Lincoln）距離伊朗海岸僅約700公里，艦上搭載的F-35和F-18戰機已經進入攻擊範圍內。

會談期間，伊朗最高領袖哈米尼發表強硬談話，警告伊朗有能力擊沉近期部署在該區域的美國軍艦。而伊斯蘭革命衛隊（IRGC）16日起也在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）展開一系列軍演，應對「潛在的安全與軍事威脅」。伊朗多次威脅封鎖該海峽，而這條關鍵水道，正是全球石油與天然氣運輸的戰略航道。

柏林智庫「中東與全球秩序中心」（CMEG）主任法托拉-內賈德（Ali Fathollah-Nejad）說，伊朗正面臨「關乎危急存亡的兩難困境」，「對美國要求讓步，可能帶來制裁鬆綁，而伊朗正迫切需要這件事，以利穩定政權並為鎮壓機構提供資金。不過，在核能、彈道飛彈、區域代理人議題上的任何重大讓步，都會削弱其意識形態與軍事地位。」

02/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

伊朗核談判美伊中東核武范斯

