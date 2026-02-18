草屯敦和宮新春過平安橋求財人潮擠爆　副縣長發紅包賀新春

▲草屯敦和宮新春參拜求財人潮擠爆。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮敦和宮主祀玄壇真君武財神趙天君，以樓頂高達162台尺的銅鑄武財神像聞名全台；廟方於新春期間推出各種求財活動，包括過「五路財神平安橋」、有碩大的金元寶可觸摸、發財水等，讓民眾祈求財源廣進、事業順心。

昨天農曆大年初一就有大批信眾湧入敦和宮，廟裡廟埕人山人海、熱鬧滾滾，還有信眾排隊一邊摸元寶、摸財神，一邊默念「摸元寶賺錢免煩惱，摸金鞭人生像神仙」；南投縣副縣長王瑞德、草屯鎮長簡賜勝等人也親臨參拜，感謝財神爺護佑縣民安居樂業，並在廟前廣場發放小紅包、掀起活動高潮，許多人領完紅包後，還特地「過爐」祈福，期待財神爺加持、馬年好運滾滾來。

王瑞德表示，感謝財神爺的庇佑，今年南投一定會越來越順利，祝民眾新年如意、財源滾滾，簡賜勝則感謝敦和宮熱心公益，帶動草屯各項建設、地方越來越繁榮。

敦和宮主任委員賴怡伶分享，今年廟方積極推動數位轉型，信眾可透過線上點燈，立即取得疏文向財神稟報心願，無論安燈祈福或求財，都更加方便快捷，也邀請民眾新春期間來廟走五路財神平安橋、摸摸金元寶，沾沾喜氣，同時體驗草屯最道地的年味與人情味。