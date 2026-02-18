　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

草屯敦和宮新春過平安橋求財人潮擠爆　副縣長發紅包賀新春

▲草屯敦和宮新春參拜求財人潮擠爆。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲草屯敦和宮新春參拜求財人潮擠爆。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮敦和宮主祀玄壇真君武財神趙天君，以樓頂高達162台尺的銅鑄武財神像聞名全台；廟方於新春期間推出各種求財活動，包括過「五路財神平安橋」、有碩大的金元寶可觸摸、發財水等，讓民眾祈求財源廣進、事業順心。

昨天農曆大年初一就有大批信眾湧入敦和宮，廟裡廟埕人山人海、熱鬧滾滾，還有信眾排隊一邊摸元寶、摸財神，一邊默念「摸元寶賺錢免煩惱，摸金鞭人生像神仙」；南投縣副縣長王瑞德、草屯鎮長簡賜勝等人也親臨參拜，感謝財神爺護佑縣民安居樂業，並在廟前廣場發放小紅包、掀起活動高潮，許多人領完紅包後，還特地「過爐」祈福，期待財神爺加持、馬年好運滾滾來。

▲草屯敦和宮新春討喜！人潮擠爆過財神平安橋、摸金元寶，副縣長王瑞德發紅包賀新春。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯敦和宮新春討喜！人潮擠爆過財神平安橋、摸金元寶，副縣長王瑞德發紅包賀新春。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯敦和宮新春討喜！人潮擠爆過財神平安橋、摸金元寶，副縣長王瑞德發紅包賀新春。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德表示，感謝財神爺的庇佑，今年南投一定會越來越順利，祝民眾新年如意、財源滾滾，簡賜勝則感謝敦和宮熱心公益，帶動草屯各項建設、地方越來越繁榮。

▲草屯敦和宮新春討喜！人潮擠爆過財神平安橋、摸金元寶，副縣長王瑞德發紅包賀新春。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯敦和宮新春討喜！人潮擠爆過財神平安橋、摸金元寶，副縣長王瑞德發紅包賀新春。（圖／南投縣政府提供）

敦和宮主任委員賴怡伶分享，今年廟方積極推動數位轉型，信眾可透過線上點燈，立即取得疏文向財神稟報心願，無論安燈祈福或求財，都更加方便快捷，也邀請民眾新春期間來廟走五路財神平安橋、摸摸金元寶，沾沾喜氣，同時體驗草屯最道地的年味與人情味。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
過年又被逼婚！年輕人1句話「長輩嚇倒閉嘴」　萬人驚呆：真的有
諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一
鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的1
結紮又中！妻怒「你的種給我1000萬」　鑑定出爐
初二買彩券「財神爺在南方！」　專家點名5生肖：財運超旺
中國選手「惡意阻擋」遭取消成績！後續賽程都無法參加

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

另類回娘家！高市家防中心暖邀「受暴家庭」團圓　蔡宛芬：新希望

草屯敦和宮新春過平安橋求財人潮擠爆　副縣長發紅包賀新春

全台唯一！「財富重天而降」大砲開炸初四 　旗山財神廟狂送金幣

桃園南門市場年味濃　凌濤帶隊發放千份福袋春聯

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

福袋甜點送健康　桃園榮家長輩新年笑容滿滿

大江迎新春　千份發財金＋開運小卡連三天免費送

除夕夜山區驚魂！新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

陳光復重摔昏迷「臉書發文了」！家屬求給空間：先不要打電話

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

另類回娘家！高市家防中心暖邀「受暴家庭」團圓　蔡宛芬：新希望

草屯敦和宮新春過平安橋求財人潮擠爆　副縣長發紅包賀新春

全台唯一！「財富重天而降」大砲開炸初四 　旗山財神廟狂送金幣

桃園南門市場年味濃　凌濤帶隊發放千份福袋春聯

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

福袋甜點送健康　桃園榮家長輩新年笑容滿滿

大江迎新春　千份發財金＋開運小卡連三天免費送

除夕夜山區驚魂！新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

陳光復重摔昏迷「臉書發文了」！家屬求給空間：先不要打電話

「新北要蛋嗎」毒販社群上大膽PO文賣喪屍煙彈　警扮買家逮人

NBA最新年度MVP預測排行出爐　SGA居冠、康寧漢與溫班亞瑪擠進前5

連跑步都做不到！布萊恩慢性背傷惡化　洛磯：須當他無法出賽

慢性疲勞、失眠「靜脈雷射療法」助改善　醫曝6種人適合

好想上廁所！駕駛國道超速挨罰3500元　抗罰失敗原因曝光

川習討論對台軍售？學者分析「宣布時程恐延後」　時間點曝光

港務公司看好今年郵輪停靠量　「Fly-Cruise」成旅遊新趨勢

諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

15至24歲自殺率10年爆增逾8成　校園家庭為培養青少年復原力關鍵

春節連假閱讀書單　不妨參考誠品職人票選3大年度必讀好書

【你的貨到了】狗狗突然跳上郵差車 賴著不走想跟著走？XD

地方熱門新聞

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

陳光復將進刀房動手術　未來7天是關鍵期

大年初一「防災不打烊」安平消防快閃宣導守護平安年

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

高捷攜手藝術平權協會打造溫暖畫廊

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包向鄉親拜年

口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

麥寮燈節以光影寫下新春序曲

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資

游顥募集1120件羽絨衣　捐贈山鄉22校學童

旗山八路財神廟初四送千枚發財金幣

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年南消三大宣導「馬到平安」

大年初一走入文衡殿南消三大隊宣導防火守護香客安全

更多熱門

相關新聞

孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」！崩潰：討厭過年

孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」！崩潰：討厭過年

紅包心意變調！一名網友大方包了1200元給親戚小孩，豈料對方當場打開查看金額，還當眾嫌棄「你怎麼這麼窮？」更尷尬的是，長輩不僅沒有制止，還跟著起鬨調侃，讓原PO心寒直呼「真的很討厭過年！」文章曝光後，全場紛紛開罵，「把紅包拿回來，包給這種人幹嘛」、「斷了吧！什麼鬼親戚」。

大江迎新春　千份發財金連三天免費送

大江迎新春　千份發財金連三天免費送

新春首日走春送福　邱佩琳發送新春開運紅包

新春首日走春送福　邱佩琳發送新春開運紅包

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包向鄉親拜年

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包向鄉親拜年

關鍵字：

草屯鎮敦和宮財神平安橋金元寶紅包

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

2026財運爆發三大星座！

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面