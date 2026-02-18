韓國買水！女友「大喝一口噴出來」真相崩潰　釣出苦主：食道灼傷

▲幫女友要吃藥，結果原PO誤買成燒酒。（圖／clot_0622提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

真的超容易買錯！一名男網友直呼，在韓國誤把燒酒當礦泉水買回飯店，女友吞藥時大口一喝差點噴出來，讓他崩潰喊「不可能只有我這麼雷吧？」文章曝光後，一票苦主也遇過相同狀況，「一口灌下去直接食道灼燒」、「吞藥的時候直接噴出來」。對此，有人提醒可看「소주」燒酒字樣、熱量或價格判斷。

一名男網友在Threads分享糗事，女友在韓國旅遊時突然頭痛，請他幫忙去買藥跟水，沒想到回到飯店後對方大口一喝，下一秒差點整口噴出來，因為瓶子裡裝的根本不是水，而是燒酒，讓他當場嚇傻直呼「韓國的酒包裝怎麼跟水一樣？」笑說發完文希望自己還活著。

注意！瓶身側邊印有「소주」燒酒字樣

原PO貼出照片，只見三瓶透明寶特瓶排排站，藍色瓶蓋搭配山景圖案與Clean字樣，加上瓶身透明、內容物無色，乍看之下真的像礦泉水，讓原PO崩潰直呼，「不可能只有我這麼雷吧？」最後也提醒大家在國外購買飲品時要特別留意標示。

對此，網友直呼，仔細一看瓶身其實印有燒酒「소주」字樣，或是可查看熱量是否為0卡來判定是否為礦泉水，「台灣米酒也類似包裝，反過來外國人不知道會不會以為這也是礦泉水」、「我老公說看營養標示，熱量為0的才是水」、「淨水怎可能有570kcal」、「價格不一樣，燒酒會比礦泉水貴，即使包裝會誤導，買的時候價格也看一下，礦泉水不可能價格比燒酒貴」。

慘！苦主口灌下去：直接食道灼燒

一票苦主也現身哀號，「我弟也是，在那邊開心買到IU水，結果是酒，也是要吃藥…笑死欸」、「我媽做過一樣的事，還問我包裝上那一大滴不就是水的意思嗎」、「以為是水還買2大瓶，一口灌下去直接食道灼傷」、「我在釜山前天男友也幹了一樣的事，要吃藥請他幫我去飯店樓下買水 ，吞藥的時候直接噴出來」、「如果不知道的人，可能還拿來泡茶、泡奶粉」。

