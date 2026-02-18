尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」　鑑定結果出爐

▲老公結紮一年過後老婆還是懷孕，氣得懷疑老婆在外偷吃。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

一名雙寶爸在小孩上小學後決定結紮，沒想到老婆竟又懷孕了，老公因此懷疑自己是不是被戴綠帽了，這讓老婆氣得放話做鑑定，「如果是你的種，就給1千萬」，加上房子都要全部過戶成老婆的名字，現在親子鑑定結果出爐。

泌尿科醫師呂謹亨在臉書分享一個案例，一對中年夫妻，兩個小孩都已上小學，討論後丈夫決定結紮，術後雖驗出少量精子，但醫師說懷孕機率極低，未來會慢慢排空，就不以為意。未料一年後，老婆還是懷孕，老公非常生氣，認為老婆偷吃，但老婆堅持說沒有，也不願把小孩拿掉，甚至氣到說「如果不是老公的，就會淨身出戶，小孩自己帶自己養，還願意簽切結書；但如果確認是老公的種，老公就得要給他1千萬，房子全部過戶成老婆的名字。」

呂謹亨說，這位人夫非常為難，於是跑去找泌尿科醫師，詢問有可能結紮了還懷孕嗎？最後他又驗了一次精子，跟一年前結紮完差不多，但驗得到幾隻活的精子，「雖然活動力不太好，但畢竟還是有活力。」人夫最後選擇相信老婆，孩子生下來後，親子鑑定也確定是自己的種，避免了一場家庭革命。

呂謹亨表示，男性結紮後有時會遇到還有殘留少數精子的狀況，過了半年、一年精液裡還是驗得到有幾隻精子，如果根據較寬鬆的標準，這種情況受孕率極低，所以會當作結紮成功，但理論上只要有活的精子，就會有懷孕的可能，「有時是真的遇上，機率極低的精子自己到出路，再度接回去的案例，機率約0.04%。」