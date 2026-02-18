　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」　鑑定結果出爐

▲▼懷孕,媽媽,孩子,親子。（圖／翻社自pixabay）

▲老公結紮一年過後老婆還是懷孕，氣得懷疑老婆在外偷吃。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

一名雙寶爸在小孩上小學後決定結紮，沒想到老婆竟又懷孕了，老公因此懷疑自己是不是被戴綠帽了，這讓老婆氣得放話做鑑定，「如果是你的種，就給1千萬」，加上房子都要全部過戶成老婆的名字，現在親子鑑定結果出爐。

泌尿科醫師呂謹亨在臉書分享一個案例，一對中年夫妻，兩個小孩都已上小學，討論後丈夫決定結紮，術後雖驗出少量精子，但醫師說懷孕機率極低，未來會慢慢排空，就不以為意。未料一年後，老婆還是懷孕，老公非常生氣，認為老婆偷吃，但老婆堅持說沒有，也不願把小孩拿掉，甚至氣到說「如果不是老公的，就會淨身出戶，小孩自己帶自己養，還願意簽切結書；但如果確認是老公的種，老公就得要給他1千萬，房子全部過戶成老婆的名字。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂謹亨說，這位人夫非常為難，於是跑去找泌尿科醫師，詢問有可能結紮了還懷孕嗎？最後他又驗了一次精子，跟一年前結紮完差不多，但驗得到幾隻活的精子，「雖然活動力不太好，但畢竟還是有活力。」人夫最後選擇相信老婆，孩子生下來後，親子鑑定也確定是自己的種，避免了一場家庭革命。

呂謹亨表示，男性結紮後有時會遇到還有殘留少數精子的狀況，過了半年、一年精液裡還是驗得到有幾隻精子，如果根據較寬鬆的標準，這種情況受孕率極低，所以會當作結紮成功，但理論上只要有活的精子，就會有懷孕的可能，「有時是真的遇上，機率極低的精子自己到出路，再度接回去的案例，機率約0.04%。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
過年又被逼婚！年輕人1句話「長輩嚇倒閉嘴」　萬人驚呆：真的有
諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一
鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的1
結紮又中！妻怒「你的種給我1000萬」　鑑定出爐
初二買彩券「財神爺在南方！」　專家點名5生肖：財運超旺
中國選手「惡意阻擋」遭取消成績！後續賽程都無法參加

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

港務公司看好今年郵輪停靠量　「Fly-Cruise」成旅遊新趨勢

15至24歲自殺率10年爆增逾8成　校園家庭為培養青少年復原力關鍵

國道3起追撞「最多回堵5公里」　下午有17處地雷路段

過年又被逼婚！年輕人1句話「長輩嚇倒閉嘴」　萬人驚呆：真的有效

台中人「年度書單」曝！蔡康永、原子習慣都上榜…這本黑馬衝第一

初二買彩券「財神爺在南方！」　專家點名5生肖：財運超旺

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」　鑑定結果出爐

過年怕胖？營養師點名5大「隱形熱量刺客」：雞湯、滷味上榜

韓國買水！女友「大喝一口噴出來」真相崩潰　釣出苦主：食道灼傷

全台明起溫度逐日回升　初四大台北、東半部有雨

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

港務公司看好今年郵輪停靠量　「Fly-Cruise」成旅遊新趨勢

15至24歲自殺率10年爆增逾8成　校園家庭為培養青少年復原力關鍵

國道3起追撞「最多回堵5公里」　下午有17處地雷路段

過年又被逼婚！年輕人1句話「長輩嚇倒閉嘴」　萬人驚呆：真的有效

台中人「年度書單」曝！蔡康永、原子習慣都上榜…這本黑馬衝第一

初二買彩券「財神爺在南方！」　專家點名5生肖：財運超旺

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」　鑑定結果出爐

過年怕胖？營養師點名5大「隱形熱量刺客」：雞湯、滷味上榜

韓國買水！女友「大喝一口噴出來」真相崩潰　釣出苦主：食道灼傷

全台明起溫度逐日回升　初四大台北、東半部有雨

「新北要蛋嗎」毒販社群上大膽PO文賣喪屍煙彈　警扮買家逮人

NBA最新年度MVP預測排行出爐　SGA居冠、康寧漢與溫班亞瑪擠進前5

連跑步都做不到！布萊恩慢性背傷惡化　洛磯：須當他無法出賽

慢性疲勞、失眠「靜脈雷射療法」助改善　醫曝6種人適合

好想上廁所！駕駛國道超速挨罰3500元　抗罰失敗原因曝光

川習討論對台軍售？學者分析「宣布時程恐延後」　時間點曝光

港務公司看好今年郵輪停靠量　「Fly-Cruise」成旅遊新趨勢

諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

15至24歲自殺率10年爆增逾8成　校園家庭為培養青少年復原力關鍵

春節連假閱讀書單　不妨參考誠品職人票選3大年度必讀好書

【這才叫香火老手】13年前就搶過 頭香哥再奪第一！

生活熱門新聞

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

YouTube爆災情「打開首頁一片白」

小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」

鄭麗文紅繩4次抖動！唸到16字 「這一幕抖最兇」

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

春節爽放9天可以做什麼？網給答案：好爽喔

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」！崩潰：討厭過年

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

更多熱門

相關新聞

心疼妻生3個！他結紮後老婆又懷

心疼妻生3個！他結紮後老婆又懷

大陸河南省鄭州市近日出現1起引發討論的醫療案例。馬姓男子表示，自己心疼妻子已生下3名子女，於是主動接受結紮手術，原以為可一勞永逸，未料老婆仍意外懷孕，讓他相當困惑與無奈。對此，院方回應，經檢查確認馬男的結紮部位發生「復通」情形，醫院不會迴避責任，願意與家屬協商處理。

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

男生「坐著尿尿」4大好處　醫：延緩膀胱退化！

男生「坐著尿尿」4大好處　醫：延緩膀胱退化！

夫妻諮詢結紮　他皺眉：想跟女友生小孩，但太太還不知

夫妻諮詢結紮　他皺眉：想跟女友生小孩，但太太還不知

高冷虎斑貓結紮變超黏　「狂發呼嚕聲」討摸

高冷虎斑貓結紮變超黏　「狂發呼嚕聲」討摸

關鍵字：

呂謹亨結紮老婆偷吃

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

2026財運爆發三大星座！

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面