一堆人錯！彩券、刮刮樂沒中「丟一般垃圾還回收」？丟錯罰6000

刮刮樂和未中獎的彩券都是「不可回收物」，應以「一般垃圾」處理。（示意圖／CTWANT資料照）

▲未中獎的彩券與刮刮樂若處理不當會挨罰。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

農曆春節9天連假期間，不少民眾會買彩券、刮刮樂，希望能試試手氣、求好運，熱鬧之餘也會產生不少廢棄物。要注意的是，刮刮樂和未中獎的彩券都屬於「不可回收物」，應以「一般垃圾」處理，如未依規定分類，最高恐挨罰6000元。

台灣非營利環保團體「RE-THINK重新思考」指出，過年期間常見「不能回收」的垃圾之一就是「刮刮樂」，由於其為複合材質，表面多覆蓋亮膜、金屬塗層等材質，回收效益差，應直接丟入「一般垃圾」處理。

至於「沒中獎的大樂透」，性質與電子發票一樣，是有塗層的「熱感應紙」，屬於不可回收物，必須直接丟進「一般垃圾」。

除了彩券以外，春節期間如有燃放鞭炮，應立即清理紙屑、塑膠殘骸和殘留火藥物質，將強丟入「一般垃圾」；至於供桌常見的蠟燭，因燃燒後的蠟油無法回收，請丟進「一般垃圾」，切勿倒入水槽或馬桶。

環保局也提醒，如違反《廢棄物清理法》相關規定，可依法處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

