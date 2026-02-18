武廟主委轉頭嘔吐　噴濺賴清德「黃偉哲卻淡定旁觀」！畫面曝

記者施怡妏／綜合報導

總統賴清德今（18）日在台南市長黃偉哲陪同下，走訪各大廟宇參香祈福，台南市長參選人陳亭妃致詞時，祀典武廟主委林培火身體不適突嘔吐，波及左邊的賴清德，不過黃偉哲則冷靜站在旁邊，此舉遭網友砲轟「有夠冷漠」。由於影片畫面受到拍攝角度與內容限制，呈現情況並不完整，目前也未取得黃偉哲說法。

在陳亭妃致詞時，站在賴清德身旁的武廟主委林培火因為身體不適，突然用手摀住嘴巴嘔吐，但還是噴濺出來，波及到身邊的人，包括賴清德在內都立即閃避；林則走到後方嘔吐，嚇壞現場所有人。據了解，林培火是因為家中有家人感染諾羅病毒，他可能因此受到影響。

▲祀典武廟主委林培火突然嘔吐。（圖／記者吳奕靖翻攝）



賴清德則馬上關心林培火的身體狀況，而安南醫院院長林聖哲也在場。賴清德表示，林聖哲院長剛好有在現場，有幫忙關心，先做了簡單的處理，目前身體沒問題，人清醒、血糖也都正常。他表示，雖然他血壓稍微高了些，應該是緊張，現在已經算穩定了。

黃偉哲漠視被網友砲轟

影片曝光，網友對於站在一旁漠視的黃偉哲很震驚，「黃偉哲真的很有教養，就算是嘔吐物也波瀾不驚，相比隔壁一位」、「是怎樣，高官姿態喔？」「黃偉哲一副沒他的事，賴桑還會去關心看看」、「台南現任市長漠不關心」、「看得出來黃偉哲是冷漠的人」、「黃偉哲完全沒有要關心的意思」。

粉專「高雄林小姐」也PO文，強調影片內容這不是AI，「我只想問…黃偉哲的漠然是怎麼回事？清德被噴到了，衣服還好嗎？」