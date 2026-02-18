鄭麗文撞鐘紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷

▲柯文哲苗栗走春參拜。（圖／截取自民眾黨YouTube）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文16日除夕法鼓山祈福時，手中的紅繩異常抖動，引發各界關注討論。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（18日）赴苗栗走春參拜時說，因為他沒有在現場，這通常要知道到底症狀感覺什麼、還有環境，這才能做出診斷，「因為我也資訊不夠，所以沒有辦法多講什麼」。

法鼓山16日除夕夜舉辦「聞鐘聲祈福法會」，以108響法華鐘聲迎接新春。不過，國民黨主席鄭麗文祈福時，手中紅繩多次離奇抖動，讓她神情不安、雙手顫抖，引發熱議。 鄭回應表示，當時確實感受心頭震動、感受強烈，但是與神明之間的互動，不足為外人道。

鄭麗文說明，一向虔誠向佛，昨除夕夜在法鼓山撞鐘時，她誠心為台灣這片土地和人民祈願國泰民安、兩岸和平、遠離戰火，她強烈感受到神明的感召，回應自己虔心祝禱。鄭稱，她心頭震動、感受強烈，誓願會善盡最大在野黨主席的責任，為人民好好監督執政黨，也祈求神明的引導保佑祝福。

對此，柯文哲說，以前我在台大當老師的時候都跟學生講說，如果你的診斷不確定，通常是資訊不夠，「因為我沒有在現場，這通常要知道他到底症狀感覺什麼、還有環境，這才能做出診斷。因為我也資訊不夠，所以沒有辦法多講什麼」。