政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文祈福紅繩狂抖　韓國瑜幫神明解釋：多行善事！人在做天在看

▲▼中國國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝法鼓山YT）

▲鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（資料照／翻攝法鼓山YT）

記者詹詠淇／台北報導

法鼓山16日除夕以108響鐘聲迎新春，國民黨主席鄭麗文拉紅繩一起祈福，不過在過程中，卻忽然劇烈抖動了兩次，引發關注。立法院長韓國瑜今（18日）表示，最合理的解釋就是「多行善事」，人在做天在看，舉頭三尺有神明。

立法院長韓國瑜今（18日）赴豐原慈濟宮，合體立法院副院長江啟臣參香、發紅包福袋。韓國瑜致詞時提到，鄭麗文前幾天到法鼓山去，拿紅繩突然顫抖起來，全台灣新聞都在報這條，包括很多新聞界好朋友都說顫抖代表「有感應」。

韓國瑜表示，各位親愛的好朋友，外國人遇到快樂的、害怕的、驚訝的事情，「那個老外頭一拍，OH MY GOD！」中華文化不是這樣，是說「喔！我的天啊！人在做天在看，舉頭三尺有神明」。

「的確，我們不敢為惡，我們不是信怪力亂神，是真正的有信仰，希望多多為善」，韓國瑜認為，最合理的解釋是「多行善事」，大家多多行善，一個一個小我慢慢發展成大我，整個台灣社會都會非常祥和。

此外，由於江啟臣正爭取代表國民黨參選台中市長，此行也被解讀為到台中拉抬江啟臣。韓國瑜受訪時表示，這是持續第3年來到慈濟宮，就是陪同江啟臣向大台中地區所有父老兄弟姊妹們賀上新年之意，不用做其他政治聯想。

韓國瑜稱讚，江啟臣幾十年在地方打拼，在立法院表現及各國際領域推銷台灣民主，大家有目共睹，相信江啟臣是非常棒的人才，也是大台中地區、豐原地區最棒的民意代表。

韓國瑜也說，非常榮幸跟江啟臣一起在立法院合作打拼，希望新的一年國會能越來越好、越來越和諧，台灣人民能越來越福氣安康。

 
賴清德遭嘔吐噴到！諾羅酒精殺不死　吐一次有幾千萬病毒
鄭麗文紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷
孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」　長輩超扯反應！他心寒：討厭過年
狂飆158公里！　大谷翔平春訓首度實戰投打

關鍵字：

韓國瑜鄭麗文紅繩江啟臣

