生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

與時間賽跑！救護車配「12導程心電圖」　心肌梗塞患者死亡率降半

▲▼ 救護車上做了這件事　一年多救回近百位急性心肌梗塞患者 。（圖／彰化消防局提供）

▲患者若能在90分鐘內完成緊急冠狀動脈介入治療（PCI），可以降低將近一半的死亡率。（圖／彰化消防局提供，下同）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

急性心肌梗塞是與時間賽跑的急症之一，一旦錯過黃金治療時間(90-120分鐘)，心肌就會產生不可逆的壞死，根據美國國家心血管資料庫的研究顯示，患者若能在90分鐘內完成緊急冠狀動脈介入治療（PCI），可以降低將近一半的死亡率。

彰化縣消防局為搶救急性心肌梗塞患者，於108年率全國之先，全面於救護車配置12導程心電圖機，救護人員在現場就可以先執行12導程心電圖，並與縣內各醫院啟動「到院前12導程心電圖傳輸系統」，迄今已成功搶救512名急性心肌梗塞患者，更讓512個家庭得以團圓。

急性心肌梗塞是供應心臟血液的冠狀動脈突然阻塞，導致心肌缺氧、壞死，因此心肌梗塞發作時，每一秒鐘都是與死神的拔河。彰化縣消防局今日公佈1份「到院前12導程心電圖傳輸系統」分析報告，數據顯示，急性心肌梗塞案例有高達82%的為男性患者，男性患者年齡中位數為63歲，女性則為72歲，最年長為88歲，但最年輕的僅有34歲，令人警惕的是，發病族群已非傳統認知的「高齡族群」，41歲至64歲的中壯年族群佔比高達50%，這群人多為家庭經濟支柱，卻常因工作忽略初期症狀而延誤就醫。

▲▼ 救護車上做了這件事　一年多救回近百位急性心肌梗塞患者 。（圖／彰化消防局提供）

其中有超過八成的患者在發生當下都有胸悶、胸痛、冒冷汗及呼吸喘等典型症狀，而11月至隔年3月是案件的主要好發季節，其中11月更是全年最高峰，代表入秋轉冬的氣溫變化的確容易誘發急性心肌梗塞的發生，9月份案件數雖然最少，但仍不可掉以輕心。

另依衛生福利部建議，病患從進急診到醫院啟動心導管室時間應低於90分鐘，而彰化縣的平均啟動時間只有64分鐘，遠優於衛福部規定的90分鐘標準，時效大幅縮短28.89%，其中最快案例更創下32分鐘的驚人紀錄！由此可見彰化縣的12導程心電圖傳輸系統確實能在危急時刻發揮功效，讓急性心肌梗塞患者獲得最即時的治療。

彰化縣消防局表示，「到院前12導程心電圖傳輸系統」能發揮最大功效要歸功於消防局救護人員與縣內各醫療院所團隊合作之成果。也特別提醒，若民眾出現胸悶、胸痛、冒冷汗及呼吸喘等典型症狀，應儘速就醫或撥打119求救，切勿延誤就醫。此外，消防局在今（115）年也持續培訓高級救護技術員（EMT-P），確保在危急時刻，提供民眾最即時、最專業的救護照護！

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德遭嘔吐噴到！諾羅酒精殺不死　吐一次有幾千萬病毒
鄭麗文紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷
孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」　長輩超扯反應！他心寒：討厭過年
狂飆158公里！　大谷翔平春訓首度實戰投打

相關新聞

陳光復跌倒一度OHCA　醫：頭部撞擊「把握72小時黃金搶救」

陳光復跌倒一度OHCA　醫：頭部撞擊「把握72小時黃金搶救」

70歲的澎湖縣長陳光復今天下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落當場無呼吸心跳，於現場進行CPR急救後送到澎湖三總，目前已恢復心跳。醫師指出，頭部外傷後的顱內變化瞬息萬變，受傷後72小時是重要的搶救和觀察時間。

鈔能力圍爐　火爐旁擺一圈鈔票祭祖

鈔能力圍爐　火爐旁擺一圈鈔票祭祖

小年夜彰化連2起溺水！上午驚見女浮屍　深夜36歲男溺斃

小年夜彰化連2起溺水！上午驚見女浮屍　深夜36歲男溺斃

好奇同事年終！彰化芬園鄉農會老員工私查帳戶

好奇同事年終！彰化芬園鄉農會老員工私查帳戶

酒駕倒車撞路邊車　阿北丟2千想走人

酒駕倒車撞路邊車　阿北丟2千想走人

心肌梗塞救護車12導程彰化急救

