12點前要進家門！初二回娘家「做錯3事」恐帶衰家運　禁忌一次看

記者施怡妏／綜合報導

今（18）天是大年初二，依傳統習俗為出嫁女兒帶著丈夫回娘家的日子。民俗專家廖大乙提醒，當天在穿著、紅包、伴手禮與用餐安排上都有講究，最好在中午12點前就進到娘家家門，早去早回，傍晚前離開，不要留下來吃晚餐。

穿著紅色入門



廖大乙指出，初二回娘家應穿著大紅色或喜慶色系衣服，避免黑、白等單色系。至於伴手禮與紅包數字也有講究，建議採雙數，象徵「雙雙對對、萬年富貴」，伴手禮也要選擇紅色包裝。此外，他也建議，最好在中午12點前進入娘家家門，以符合傳統習俗。

下午5點前離開



除了入門時間外，離開時間也很講究，廖大乙表示，吃完午餐之後，不宜留到晚餐時間，恐影響娘家的財運；若要留下來吃晚餐，或是計畫留宿多住幾天，則需先從娘家外出走走再回家，代表不會有「第二次」的意思。

萬一初二當天無法回娘家，廖大乙表示，可選在農曆2月初二回去，傳統上除了除夕、初一不能回娘家外，初四、初五亦是如此，否則會分掉娘家的福分。

團圓飯必備全雞



在餐食安排方面，娘家準備團圓飯時，餐桌上也應準備一道「全雞」。廖大乙解釋，台語中「雞」與「家」同音，寓意全家團圓、和樂圓滿；不過用餐時，雞頭、雞腳與雞尾最好留給娘家親友，象徵將福氣與好運留在娘家，而非全數帶走。

