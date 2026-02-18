初一洗澡會沖掉好運？她等到半夜快崩潰　網直言：不會沒洗變富豪

▲原PO抱怨，過年傳統習俗規定「初一不能洗衣服、洗澡」，讓她相當困擾。（示意圖／photoAC）

「真的很不想等了！」一名網友抱怨，家中規定初一不能洗澡、洗衣服，以免將好運洗掉，因此只能等到過了12點才能洗澡，讓她相當崩潰。文章一出，不少鄉民就吐槽，「流浪漢有因為不洗好運爆棚或發財了嗎？怎麼舒服怎麼做就好」、「我不會因為沒洗頭瞬間變富豪或身價上億」、「想想全世界有幾億人口在初一洗澡，你就會釋懷了」。

有民間說法指出，初一、初二是「水神」的生日，如果在此期間洗頭、洗澡，恐怕會將財氣和好運洗掉；不僅如此，這兩天也盡量不要洗衣服，藉此表達對「水神」的尊敬，避免得罪「水神」。

不過，就有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，為了過年那些習俗，初一不能洗衣服也不能洗澡，必須等到過了12點才能洗，「真的很不想等了！什麼好運會被洗掉！」

網友紛吐槽：流浪漢沒洗好運爆棚了嗎

貼文曝光後，許多鄉民紛紛在底下留言，「會問不就代表你很在意，那就等啊」、「以前我們也是跟妳一樣，不能洗澡，滿身汗，後來不管了洗澡，但衣服還是初二洗」、「我家是從小就有這種習俗，長大後我還是深信不移……過年在除夕前快洗完，等初二過12點馬上洗」、「我婆婆從小年夜就開始沒洗澡，直到過完年為止，她也不准我洗衣服」、「我以前也很遵守這個習俗，因為怕好運會被洗掉」、「其實11點就可以洗了，過子時就算隔天」。

也有人說，「以前多少還會遵守，現在都擺爛了」、「我不知道有洗澡這事欸，我是配合初一不洗衣服，休一天不洗也沒大礙」、「那照做之後你有比較好運嗎？ 沒有就不需要理會」、「時代在變了，有些傳統觀念是可以改變的啊」、「我完全沒在管，沒禁沒忌心情愉快好運自然來」、「個人認為，平時盡所能多做好事，勝過這些忌諱」、「外國人也是正常洗啊」、「想想全世界有幾億人口在初一洗澡，你就會釋懷了」。

還有人指出，「我信耶穌，每年除夕、初一洗澡、洗頭、洗衣服，洗被子，從來沒有發生任何不好的事」、「我不只洗澡還洗碗，我回我媽反正倒霉也不是一兩年的事沒差啦」、「這不就是古早人想偷懶的藉口嗎」、「我每年都沒在忌諱的，一樣運氣很好」、「洗啊，為什麼不洗，流浪漢有因為不洗好運爆棚或發財了嗎？怎麼舒服怎麼做就好」、「現在是2026年，不是古早時代，我不會因為沒洗頭瞬間變富豪或身價上億」。

