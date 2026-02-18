　
政治

過年推「會做事、事做對」系列影片　蘇巧慧：用新方法解決老問題

▲▼蘇巧慧推出「會做事、事做對」系列影片。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧推出「會做事、事做對」系列影片。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨新北市長參選人人蘇巧慧大年初一推出「會做事、事做對」系列政績短影片，主題包含默默經營5年、陪伴許多孩童成長的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》、校園體育設備翻新、連結鶯歌到三重的大漢溪堤外便道、捷運三鶯線和樹林線、鳳鳴火車站提前十年通車、鶯歌車站電扶梯、樹林山區自來水接管以及公共出借權等有感政績，在新年假期間，與市民共同回顧十年間蘇巧慧所帶來的改變。

蘇巧慧表示，她預計從大年初一持續至元宵節，於各社群平台陸續上架八支政績短影片，配合年節期間走春、掃街、拜廟等行程，讓更多市民朋友知道她十年來的好成績，以及她日前提出的「六大福利」政見。

▲▼蘇巧慧推出「會做事、事做對」系列影片。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼蘇巧慧推出「會做事、事做對」系列影片。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

17日首發的短影片，聚焦於蘇巧慧經營多年的 Podcast 頻道《水獺媽媽巧巧話》，展現她長期陪伴孩童成長、成為家長後盾溫暖的一面。Podcast 頻道《水獺媽媽巧巧話》創立已逾5年，至今仍維持每週更新，穩定產出優質內容。蘇巧慧指出，因為這件事她是默默地耕耘，所以她舉辦線下實體活動與大小水獺相見歡時，許多家長到了現場，才知道「水獺媽媽」的真身就是立法委員「蘇巧慧」，常常感到驚喜。

蘇巧慧表示，當年的想法十分單純，原本就習慣以「說故事」陪伴自家小孩成長的她，希望能藉此成為更多家長的「神隊友」，因此團隊提出創立Podcast 頻道的想法，就此開啟「水獺媽媽」的斜槓身份。

至今《水獺媽媽巧巧話》錄製超過330集，累積總收聽人次高達540萬，在兒童類型Podcast排行榜上高居前幾名，不僅如此，該頻道在第24屆台灣兒童及少年優質節目頒獎典禮上還一舉獲得「聲音類優質節目推薦獎」和「年度最佳大眾票選獎」兩項大獎，於眾多網路節目中脫穎而出。如今蘇巧慧被徵召為新北市長參選人後，也出現許多水獺媽媽的聽眾家長，在網路上表達熱烈支持和鼓勵，原本服務性質的角色，現在反而變成她的外號。

▲▼蘇巧慧推出「會做事、事做對」系列影片。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼蘇巧慧推出「會做事、事做對」系列影片。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼蘇巧慧推出「會做事、事做對」系列影片。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧說，自她於2016年當選立法委員後，深耕新北已屆十年，不但十五度獲得優秀立委認證，在國會有成績，在地方也推動許多政績。從重大捷運建設到百億癌症新藥、從堤外便道到爭取上千億長照，從育兒津貼翻倍到淡江大橋等，攸關新北市民這十年許多的福利和建設，她都一直扮演重要推手。

▲▼蘇巧慧推出「會做事、事做對」系列影片。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼蘇巧慧推出「會做事、事做對」系列影片。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧強調，這次「會做事、事做對」系列影片所挑選的8個主題，都是在印證她認真發現問題，又有找到新方法、解決老問題的能力，接下來她會繼續提出關於產業、創業和就業的各種政見，讓更多新北市民支持「能把事情做對」的蘇巧慧。

02/16 全台詐欺最新數據

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳光復重摔昏迷　蘇巧慧不捨喊話「我們一起祈福」：他是非常堅韌的人

陳光復重摔昏迷　蘇巧慧不捨喊話「我們一起祈福」：他是非常堅韌的人

澎湖縣長陳光復昨（17日）於澎湖縣文化局演藝廳階梯不慎摔落，頭部重創昏迷，一度無呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救，並後送至高雄榮民總醫院治療。民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（18日）不捨表示，陳光復不僅是虔誠教徒，平日更致力於縣政與弱勢關懷，期待他能早日康復，「我們都會一起為他祈福」。

讚台美ART成就勝競爭對手　蔡英文：民進黨執政十年走在正確道路

讚台美ART成就勝競爭對手　蔡英文：民進黨執政十年走在正確道路

陳光復摔落階梯「當場無呼吸心跳」　民進黨：祈願盡早恢復健康

陳光復摔落階梯「當場無呼吸心跳」　民進黨：祈願盡早恢復健康

洪孟楷將提案修《少事法》　提高假釋門檻「杜絕重罪輕罰」

洪孟楷將提案修《少事法》　提高假釋門檻「杜絕重罪輕罰」

國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數

國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數

鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

