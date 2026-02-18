陳光復昏迷未脫險　學者籲過年在家讀「這本」：中年就要存本錢防跌

▲長者防跌妙招手冊。（圖／翻攝自國健署網站）

記者詹詠淇／台北報導

澎湖縣長陳光復昨（17日）於澎湖縣文化局演藝廳階梯不慎摔落，頭部重創昏迷，一度無呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救，並後送至高雄榮民總醫院治療。對此，陽明交大科技法律系特聘教授林志潔今（18日）指出，長輩若跌傷，最大的後遺症是必須長期臥床，失去運動和鍛鍊身體的能力，會讓長輩肌肉無力，導致之後更容易跌倒，惡性循環，非常推薦閱讀衛福部的《長者防跌妙招手冊》。

陽明交大科技法律系特聘教授林志潔今（18日）表示，昨得知陳光復跌倒緊急送醫救治，非常不捨，衷心期盼陳光復早日康復。她指出，過去2年，父母總計跌倒5次，2次在騎樓，3次在家中。騎樓是因為高低差絆倒，家中1次是急著起床摔倒，2次是踢到椅子或拖鞋跌倒。

林志潔指出，長輩若跌傷，最大的後遺症是必須長期臥床，失去運動和鍛鍊身體的能力，會讓長輩肌肉無力，導致之後更容易跌倒，惡性循環，非常推薦大家可以閱讀衛福部的《長者防跌妙招手冊》，過年放假可多閱讀。

「處於中年的我們，也要保護自己的視力和強化肌耐力，未來才有更好的本錢防跌」，林志潔呼籲，新年陪伴長輩走春，一定要提醒，慢慢走，不著急，尤其遇到樓梯高低差，請多注意長輩的腳步。

根據《長者防跌妙招手冊》，若自己不小心跌倒後，應保持冷靜，不要亂動，同時檢查傷勢和高聲呼救；若受傷部位腫起來或有劇烈疼痛時，可能已發生骨折，應靜候救援；附近無人可提供幫助時，不要直接站起，應以在地上滑動的方式，到最近的電話求救。

如果發現長者跌倒時，不要慌張，也不要急著將他拉起來，可能會造成長者傷勢加重；應檢查跌倒長者意識狀況，以及受傷或出血等狀況；若發現長者有意識不清或大量出血情形，應盡快叫救護車並送醫急救。