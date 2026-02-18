　
政治

陳光復昏迷未脫險　學者籲過年在家讀「這本」：中年就要存本錢防跌

▲長者防跌妙招手冊。（圖／翻攝自國健署網站）

▲長者防跌妙招手冊。（圖／翻攝自國健署網站）

記者詹詠淇／台北報導

澎湖縣長陳光復昨（17日）於澎湖縣文化局演藝廳階梯不慎摔落，頭部重創昏迷，一度無呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救，並後送至高雄榮民總醫院治療。對此，陽明交大科技法律系特聘教授林志潔今（18日）指出，長輩若跌傷，最大的後遺症是必須長期臥床，失去運動和鍛鍊身體的能力，會讓長輩肌肉無力，導致之後更容易跌倒，惡性循環，非常推薦閱讀衛福部的《長者防跌妙招手冊》。

陽明交大科技法律系特聘教授林志潔今（18日）表示，昨得知陳光復跌倒緊急送醫救治，非常不捨，衷心期盼陳光復早日康復。她指出，過去2年，父母總計跌倒5次，2次在騎樓，3次在家中。騎樓是因為高低差絆倒，家中1次是急著起床摔倒，2次是踢到椅子或拖鞋跌倒。

林志潔指出，長輩若跌傷，最大的後遺症是必須長期臥床，失去運動和鍛鍊身體的能力，會讓長輩肌肉無力，導致之後更容易跌倒，惡性循環，非常推薦大家可以閱讀衛福部的《長者防跌妙招手冊》，過年放假可多閱讀。

「處於中年的我們，也要保護自己的視力和強化肌耐力，未來才有更好的本錢防跌」，林志潔呼籲，新年陪伴長輩走春，一定要提醒，慢慢走，不著急，尤其遇到樓梯高低差，請多注意長輩的腳步。

根據《長者防跌妙招手冊》，若自己不小心跌倒後，應保持冷靜，不要亂動，同時檢查傷勢和高聲呼救；若受傷部位腫起來或有劇烈疼痛時，可能已發生骨折，應靜候救援；附近無人可提供幫助時，不要直接站起，應以在地上滑動的方式，到最近的電話求救。

如果發現長者跌倒時，不要慌張，也不要急著將他拉起來，可能會造成長者傷勢加重；應檢查跌倒長者意識狀況，以及受傷或出血等狀況；若發現長者有意識不清或大量出血情形，應盡快叫救護車並送醫急救。

更多新聞
賴清德遭嘔吐噴到！諾羅酒精殺不死　吐一次有幾千萬病毒
鄭麗文紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷
孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」　長輩超扯反應！他心寒：討厭過年
狂飆158公里！　大谷翔平春訓首度實戰投打

陳光復昏迷未脫險　學者籲過年在家讀「這本」：中年就要存本錢防跌

澎湖縣長陳光復昨（17日）於澎湖縣文化局演藝廳階梯不慎摔落，頭部重創昏迷，一度無呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救，並後送至高雄榮民總醫院治療。政治評論員王瑞德透露，陳光復上次連任落選後，寧可賣掉酒莊再回租，也要天天載低收入戶學童到酒莊接受他出資聘請的英文老師免費補習，「他是個好長輩，希望一切平安」。網友們也紛紛留言集氣，「善心人會有善心報祝福陳光復縣長一切平安」、「好人一定要有好報」。

陳光復跌倒林志潔長者防跌妙招手冊

