陳光復後送高榮搶救時間軸曝　陳其邁「發紅包」同步掌握全程

▲澎湖縣長陳光復重摔！直升機送抵高雄急救。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

澎湖縣長陳光復大年初一（17日）下午在文化局演藝廳不慎摔倒，一度失去生命跡象，經澎湖端緊急搶救後，由醫療專機後送至高雄榮民總醫院治療。院方表示已完成顱內減壓手術，未來3至7天為關鍵觀察期。

據了解，高雄市長陳其邁在第一時間接獲消息後，立即指示高雄市衛生局與高雄榮總聯繫，提前做好醫療接手準備，確保後送過程無縫銜接。身為醫師出身的陳其邁，即使當時仍依原定行程發放紅包、向市民拜年，仍同步掌握陳光復在澎湖急診的處置狀況，包括醫療專機何時起飛、降落，以及預計送抵高榮的時間點，醫療節奏全程掌握。

高雄榮總院長陳金順指出，陳光復約於下午3時發生意外，當時心臟一度停止跳動，經約20分鐘急救後恢復生命跡象，晚間7時送抵高榮，隨即安排影像檢查與後續治療。初步研判為後腦勺撞擊造成腦部傷害，並出現顱內出血情形，因此安排顱內減壓手術，術後轉入加護病房密切觀察。

▲陳光復就醫時序表 。（AI協作圖／記者吳奕靖製作，經編輯審核）

陳其邁今（18日）上午受訪時也完整說明最新情況：「昨天經過顱內的減壓手術，那現在手術已經完畢，那早上我有跟院方了解整個狀況，在未來的這一個禮拜左右，可以說是恢復的一個關鍵期，也跟家屬也聯繫上，希望大家能夠一同為陳光復縣長集氣，希望他能夠早日的恢復健康。」

目前陳光復仍在加護病房治療，院方表示將持續密切觀察生命徵象與腦部狀況，關鍵期內的恢復情形，將攸關後續治療方向。

▲陳光復重摔昏迷，從澎湖搭乘醫療專機送高雄榮總。（圖／民眾提供）