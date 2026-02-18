國道3路段「紫爆」　最慘時速剩17公里

▲初二回娘家，國道有多處易塞路段。（圖／翻攝高公局1968即時路況）

生活中心／綜合報導

今日（2/18）為春節連續假期第5天（初二），根據高公局即時路況，北中南多路段車多壅塞，國1南向湖口服務區-竹北路段、國3南向鶯歌系統-大溪以及北向木柵休息站-木柵路段 「紫爆」，時速最低剩17公里。另外，國5南北向目前時速尚有50至60公里。

▲▼國道上午多個路段車多壅塞。（圖／翻攝高公局1968）

高公局上午8時說明，今日0-5時平均交通量為8.8百萬車公里，為年平均平日(4.0百萬車公里)之2.2倍；預估今日交通量為134百萬車公里。

今日相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向南屯-后里、圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，國4西向潭子系統-豐勢，國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人建議於17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，以避開壅塞路段，節省寶貴時間。

▲國道大年初二疏導措施。（圖／高公局提供）