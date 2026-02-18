全台明起溫度逐日回升　初四大台北、東半部有雨

▲未來氣溫變化。（圖／氣象署提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今日為大年初二，持續受到冷空氣影響，台北站清晨最低溫為14度，已達大陸冷氣團標準，預計明日白天起冷空氣逐漸減弱，全台各地溫度逐日回升至開工日；降雨部分，則以東半部、恆春半島為主。另外，初四因水氣增，大台北、東半部、恆春半島有局部下雨機會。

▲今日溫度。

氣象署預報員鄭傑仁表示，目前冷高壓位於北邊，因偏東北風關係可以看到低層雲影響到台灣，北部、東半部雲量偏多，中南部雲量偏少，大致上為多雲到晴可以見到陽光的天氣型態，與昨天相比水氣量也更為減少，大致上以東半部沿海、蘭嶼、綠島有些降雨機會，北部山區則有零星訊號。

今天白天氣溫部分，北部、宜蘭、花蓮高溫僅有18至20度左右，感受偏冷；台中到台南、台東地區落在22至24度之間，高屏地區有25至26度，提醒民眾留意南北溫差；外島地區馬祖偏涼，澎湖、金門地區高溫有機會來到19度，夜晚清晨偏涼。

另外台南以北、恆春半島，澎湖、蘭嶼及綠島地區有機會出現平均風6級以上、陣風8級以上，風力以沿海局部空曠地區為主，要特別留意風力偏強、浪高偏大狀況。

▲未來降雨趨勢。

鄭傑仁指出，冷氣團預計明天減弱，東半部仍有零星降雨機會，西半部山區偶有零星降雨不多，直至初四（20日），由於華南水氣移動到台灣北部上空，大台北、東半部、恆春半島有局部下雨機會，中部以北也有零星降雨可能，其他地區維持多雲到晴。

初五（21日）至開工日（23日），風向轉為偏東風、東南風，花蓮、台中及恆春半島局部陣雨，宜蘭地區零星陣雨，西半部大致上維持多雲到晴，下周二另一波冷空氣南下，東北季風增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率、範圍增加。

氣溫部分，明日起全台各地高溫皆來到20度以上，初四（20日）至開工日（23日）溫度逐日回升，初五及初六高溫達24度，西半部有機會到26至28度甚至30度，白天偏熱，提醒日夜溫差大；下周二因另一波東北季風增強，北部、宜蘭地區溫度會率先下降，中南部則還不會受到影響。

▲天氣提醒。