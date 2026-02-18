　
國際焦點

川普很快做決定！北京警告對台軍售　白宮回應：對台政策不變

▲▼美國總統川普、中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山金海國際機場會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平去年10月30日在南韓釜山會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

針對北京警告對台軍售一事，美國總統川普表示，他與中國國家主席習近平正在討論此事，而美國很快就會做出決定。白宮17日則回應，美國對台政策維持不變。

川普很快做出決定　白宮稱對台政策不變

川普16日搭乘空軍一號（Air Force One）返回華府途中接受媒體聯訪時，針對習近平警告美國對台軍售一事表態。他說，「我跟他正在討論這件事」，並透露雙方通話情況良好，「美國很快會做出決定」。

川普在受訪時強調，「我們和習主席關係很好」，同時再次提及4月訪問中國的計畫。

根據《中央社》報導，川普這番話立即引發各界關注，而白宮官員隨後透過電子郵件簡短回覆記者，「我們的對台政策沒有改變。」

川普對台軍售連發　北京私下警告

美國政府去年底宣布一筆總價值約111億美元的大規模對台軍售案，是川普第2任期內第2度批准對台軍售。

而英國《金融時報》披露，美國正為台灣籌備另一筆200億美元軍售案，內容涵蓋愛國者系統等武器裝備，此舉引發北京私下警告，可能影響川普4月訪中行程。

川習2月4日通話討論範圍涵蓋貿易、軍事、台灣、俄烏戰爭等議題。中國官媒《新華社》報導，習近平當時強調台灣議題是中美關係最重要問題，要求華府慎重處理對台軍售。川普則回應，重視中方在台灣議題上的關切，承諾保持美中關係穩定。

快訊／習近平喊慎重處理！　川普：對台軍售很快會做決定

 
02/16 全台詐欺最新數據

賴清德遭嘔吐噴到！諾羅酒精殺不死　吐一次有幾千萬病毒
鄭麗文紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷
孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」　長輩超扯反應！他心寒：討厭過年
狂飆158公里！　大谷翔平春訓首度實戰投打

川普很快做決定！北京警告對台軍售　白宮回應：對台政策不變

川普習近平軍售美中台白宮

