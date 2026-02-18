　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

名嘴曝陳光復昔「賣酒莊助弱勢童補習」暖舉　網集氣：好人一定有好報

▲▼ 陳光復 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖縣長陳光復。（資料照／記者陳洋翻攝）

記者詹詠淇／台北報導

澎湖縣長陳光復昨（17日）於澎湖縣文化局演藝廳階梯不慎摔落，頭部重創昏迷，一度無呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救，並後送至高雄榮民總醫院治療。政治評論員王瑞德透露，陳光復上次連任落選後，寧可賣掉酒莊再回租，也要天天載低收入戶學童到酒莊接受他出資聘請的英文老師免費補習，「他是個好長輩，希望一切平安」。網友們也紛紛留言集氣，「善心人會有善心報祝福陳光復縣長一切平安」、「好人一定要有好報」。

政治評論員王瑞德昨在臉書表示，陳光復在上一次連任落選後，寧可賣掉酒莊再回租，也要天天開車載低收入戶學童到酒莊，接受他出資聘請的英文老師免費補習。「他是個好長輩，希望一切平安」。

網友們也紛紛留言祈福，「善心人會有善心報祝福陳光復縣長一切平安」、「好人會有好報……縣長加油平安」、「菩薩保佑吉人天相」、「善心有善報菩蕯保佑、祈望縣長平安渡過、加油打氣、加油」、「願好人一世平安，加油！」、「好人一定要有好報」。

陳光復熱愛澎湖，長期關懷弱勢，此次為他二度回鍋執政。他曾表示，少子化浪潮對人口老化的澎湖加倍衝擊。為此，他以「幸福澎湖」為施政核心理念，從育兒、教育、青年、醫療、長照等領域，全方位照顧每一個世代，推動生育、育兒津貼、托育補助，以及擴充公共托育空間、開辦臨時托育等。除了國中、小營養午餐費全免，還加碼供應魚肉、牛奶與水果等，他也補助高中職及大專院校學生購書與通勤。

為協助澎湖縣學生安心就學，減輕家庭經濟負擔，澎湖縣政府推動「高中職學生就學津貼補助」和「就讀大專院校學生助學金」，大學生助學金與交通圖書券每年1萬元，一路延伸到研究所，高中職學生每學期補助5000元。此外，澎湖縣自2018年起，國中小營養午餐完全免費，且將營養午餐費用從每個孩子700元，加碼補助到1000元。

 
02/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

