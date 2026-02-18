　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

初二暗夜惡火吞噬製茶廠！夫妻跳窗逃生2傷...全面燃燒畫面曝

▲高雄市鳳山一間茶廠陷入火海，消防員到場灌救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳山一間茶廠陷入火海，消防員到場灌救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區力行路今（18日）凌晨3時許驚傳火警，一間鐵皮製茶工廠突然竄出火舌，濃煙直衝天際，警消獲報指出疑似有人受困，立即派遣11個分隊、22車48人趕赴搶救。警消抵達時，二樓已陷入全面燃燒，火勢猛烈，場面相當驚險。

從民眾拍攝畫面可見，整棟鐵皮建物被火光包圍，橘紅色火焰在夜色中格外刺眼，黑煙隨風飄散，消防人員拉起水線強力灌救，水柱不斷朝二樓窗戶與屋頂射入。另一段畫面則顯示，火勢正猛烈吞噬屋內物品，鐵皮因高溫變形，濃煙滾滾，場面相當危急。

▲高雄市鳳山一間茶廠陷入火海，消防員到場灌救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲消防員到場灌救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市消防局第三大隊副大隊長林奕傑表示，消防人員到場時，發現二樓已有明顯火煙竄出，並已進入全面燃燒狀態，燃燒面積約25平方公尺，主要燒損家具與雜物。火勢於凌晨4時21分撲滅，後續持續進行殘火處理與降溫作業。

至於是否有人受困，林奕傑說明，現場兩名住戶已先自行脫困，由救護車預防性送醫檢查。據了解，70歲鄭姓男屋主與69歲黃姓妻子當時住在二樓，因濃煙迅速竄升，一樓又煙霧瀰漫，情急之下疑似從二樓陽台跳下逃生。對於兩人傷勢，林奕傑表示，丈夫可能有背部約15%灼傷、太太腳部拉傷，沒有明顯外傷，兩人皆由救護車預防性送醫，進一步確認是否有吸入性嗆傷情形。

目擊者指出，當時火勢來得又急又猛，整棟鐵皮建物很快被火光吞噬，濃煙瀰漫街道。所幸兩人及時逃生，未釀成更嚴重傷亡，詳細起火原因，仍待火調人員進一步鑑識釐清。

▲高雄市鳳山一間茶廠陷入火海，消防員到場灌救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳山一間茶廠陷入火海 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

