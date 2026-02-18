快訊／YouTube爆災情「打開首頁一片白」

▲YouTube。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

影音平台YouTube疑似出現異常狀況，打開網站後畫面僅剩側邊選單與上方搜尋列，中間主要內容區塊卻呈現一片空白，無法顯示任何影片或推薦內容，目前尚未確認是否為區域性或全球性異常，故障原因仍待進一步確認。目前已恢復正常。

打開YouTube網站，左側仍顯示「首頁」、「Shorts」、「訂閱內容」、「個人中心」等選項，上方搜尋欄也正常存在，但主要顯示影片的區域卻完全沒有內容。不過，在搜尋欄輸入關鍵字後，仍可以正常使用，影片也可以播放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據網絡監察網站 Downdetector 的即時數據顯示，截至9點31分，台灣用戶回報異常數量已突破1209例。

許多網友遇到一樣的狀況，紛紛在PTT回報，「真的掛了」、「工程師放假了」、「電視也被跳出登入」、「我以為是我家網路有問題，我還重插數據機」、「只能看觀看紀錄的」、「首頁不見了」、「首頁連不進去，先前開的分頁還可以用」、「還是可以搜尋跟播放，首頁掛了而已」。

▲網絡監察網站 Downdetector 的即時數據顯示。（圖／翻攝自Downdetector）

▼YouTube一片白。（圖／記者施怡妏攝）

