年節3類疾病高峰期！醫曝享美食留意分量與安全　兼顧腸胃健康

▲玉里醫院家庭醫學科李環醫師提醒，年節期間是腸胃不適、食物中毒及慢性病惡化的高峰期。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節期間，家家戶戶團圓圍爐，餐桌上佳餚滿滿，從年菜、零食到各式甜點，往往讓人不知不覺吃得過多。玉里醫院家庭醫學科李環醫師提醒，年節期間是腸胃不適、食物中毒及慢性病惡化的高峰期，民眾在享受美食之餘，更要留意飲食分量與食品安全，才能安心過好年。

李環醫師表示，春節期間飲食型態容易改變，不少人出現暴飲暴食、作息不規律、飲水量不足等情形，容易導致腸胃負擔增加，常見症狀包括胃脹、腹痛、腹瀉、便秘，甚至引發急性腸胃炎。尤其高油、高鹽、高糖的年節食品，對腸胃功能較弱者或年長者而言，更容易造成不適。

除了飲食過量，食品保存與再加熱也是年節期間不可忽視的重點。陳醫師指出，年菜多半一次準備大量，若保存不當或反覆加熱，容易滋生細菌，引發食物中毒。建議熟食應盡快分裝冷藏，避免長時間置於室溫，再加熱時務必加熱至全熟、冒蒸氣為止，並避免重複多次加熱同一份食物，以降低腸胃道感染風險。

▲醫師提醒，春節期間要留意飲食分量、食品安全與腸胃保健，迎接新的一年平安順心。

在腸胃保健方面，李環醫師建議：「須掌握『少量多樣、清淡為主』的原則，避免一次攝取過多油膩食物。日常飲食可多補充蔬菜、水果與高纖食物，幫助腸道蠕動，同時記得多喝水，促進代謝、預防便秘。若有飲酒習慣，也應節制，避免空腹飲酒或過量，以免過度刺激胃黏膜。」

對於慢性病患者，李環醫師特別提醒更需謹慎飲食。糖尿病患者應注意甜食與含糖飲料的攝取，高血壓患者則要避免過鹹食物，以免血壓波動；腸胃功能較弱或曾有腸胃疾病病史者，更應留意食物衛生與進食速度。若出現持續腹痛、嘔吐、腹瀉或發燒等症狀，切勿自行服藥，應及早就醫評估。

玉里醫院提醒民眾，春節是團聚與歡樂的時刻，健康更是最重要的基礎。只要留意飲食分量、食品安全與腸胃保健，就能在安心無虞的狀態下，與家人共享溫馨年節時光，迎接新的一年平安順心。

