孕婦咬到「麥當勞生雞塊」憂沙門氏菌　業者：持續加強餐廳管理

▲網友吃到麥當勞沒熟的雞塊。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

一名孕婦在網上表示，吃麥當勞咬到了「生雞塊」，她有點擔心沙門氏菌，而店家卻只提供一份新的雞塊，沒有主動關心後續。此事引發熱烈討論，業者今日回應，將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類案再次發生。

網友在Threads發文指出，「欸麥當勞也太扯，雞塊完全沒熟！！！長輩已吃下肚，我是孕婦在嘴巴裡咬開發現沒熟，也是有點擔心沙門氏菌。」她說，店家只把沒熟的雞塊帶走並給一包新的，沒有主動關懷後續的處理，也沒有告知流程上的解決方案，「這樣的做法是對的嗎！？」

貼文曝光後不少人留言「太扯，店經理沒有出面給後續方案」、「蠻誇張的！而且事後還沒關心？更誇張」、「我之前懷孕也是吃到沒熟的漢堡，他也是把他收走給一份新的而已」。不過，也有人質疑真實性，因為原PO並未附上消費明細，「這看起來不像麥當勞的雞塊欸」、「在那邊說有保留明細然後也不更新」。

《ETtoday新聞雲》今日向麥當勞求證，業者回應，「麥當勞重視顧客用餐經驗，對於顧客拿到不符合標準的產品，除於接獲反映後，立即表達歉意、補上正確產品；同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序，並於出餐前確實檢視產品品質。後續亦將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類案再次發生。」