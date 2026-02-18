日本人僅16.8%持有護照！　觀光大國「不愛出國」3大主因曝

▲日本雖然吸引大量海外觀光客，但日本人實際上護照持有率卻不到2成。（圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／編譯

儘管日本街頭到處可見外國遊客，但日本人自身出國的意願卻不高。根據日本外務省最新統計，截至2025年2月，日本有效護照持有率僅剩16.8%，等於每6個日本人中只有1人擁有護照，相較之下台灣護照持有率高達6成，兩國差距相當懸殊。日本理財專家永田智睦在新書《增加人生選項的資產轉換》（人生的選擇肢を增やす資產スイッチ）中深入分析這個現象，揭露日本人不愛出國的原因。

疫情重創出國意願 10年來首度跌破2成

日本2010年代護照持有率約維持在22%至25%之間，2019年疫情爆發前也有23.8%。然而疫情衝擊下，2023年這個數字急速下滑至17.0%，直到2025年2月仍在17%上下徘徊。

這也意味著日本有高達8成民眾無法立即前往海外，即便在全球化浪潮下，擁有國際經驗和人脈的日本人依然是少數族群，這樣的現象也間接反映出日本在國際商務合作和跨文化交流上的侷限性。

島國環境加上內需市場強大 出國需求天生不足

永田智睦分析，日本人海外意識薄弱有三大主因。首先是地理因素，身為四面環海的島國，日本人日常生活根本不需要跨越國境，加上搭飛機或船隻出國耗時費力，無形中降低了移動意願。

其次，日本內需市場規模龐大、生活機能完善，光靠國內資源就能滿足工作和生活所需，「不出國也能過得很好」的安逸環境，反而成為阻礙海外視野的最大因素。

第三個原因則是心理和經濟門檻過高。根據2024年EF英語能力指數測驗結果，日本在116個非英語母語國家中排名第92位，在亞洲23個地區中也僅列第16名，被評為英語能力「偏低」等級。

語言不通的恐懼，加上對異國文化的不安全感，以及海外生活的龐大開支，都讓許多日本人對出國望而卻步。近年日圓貶值導致物價高漲、機票費用飆升，再加上國際情勢動盪不安，更讓日本人的出國意願雪上加霜。

有興趣卻不行動 日本人陷入矛盾困境

弔詭的是，日本社會其實不乏重視國際觀的聲音。許多家長認為英語是孩子的必備能力、企業積極招募外籍員工、國際學校數量也持續增加，顯示日本人並非完全不關心海外資訊。

永田智睦指出，根據他的觀察，問題在於多數人「知道卻不行動」，即使對國際議題有興趣、也掌握相關資訊，但真正付諸實踐的人仍是少數。他認為正因為現況如此，此刻願意走出去、擁抱國際視野的人，反而更有機會為自己開創更豐富的人生選擇。