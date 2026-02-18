台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

▲▼《大華大全排水（芙登溪）生態景觀池水環境改善工程》，榮獲【水患治理類｜優質獎】。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第二屆「台灣河川希望工程獎」得獎名單正式公布，花蓮縣政府建設處辦理之《大華大全排水（芙登溪）生態景觀池水環境改善工程》，榮獲【水患治理類｜優質獎】，充分肯定花蓮縣在水患治理、防洪安全及水環境永續發展上的積極作為與具體成果。

花蓮縣政府指出，近年因極端氣候影響，短延時強降雨事件頻繁，對地方排水系統及居民生命財產安全造成挑戰。縣府持續檢討並改善縣內重要排水系統，透過整體規劃與分階段推動工程，提升區域防洪韌性。本次獲獎工程即是在此背景下推動的重要水利建設。

▲▼以改善既有排水功能為基礎，導入滯洪調節及生態景觀池設計，有效提升排水系統調洪能力，降低豪雨期間淹水風險。

《大華大全排水（芙登溪）生態景觀池水環境改善工程》以改善既有排水功能為基礎，導入滯洪調節及生態景觀池設計，有效提升排水系統調洪能力，降低豪雨期間淹水風險。同時，工程兼顧馬太鞍濕地自然生態，透過友善工法與生態景觀營造，促進水域生物棲地復育，並改善周邊環境景觀品質，使河川空間成為兼具滯洪、生態與休憩功能的重要公共場域。

縣府進一步說明，該工程在規劃設計階段即秉持「與水共生、順應自然」的治理理念，跳脫傳統以工程手段為主的治水思維，改以整合水文、滯洪、生態及景觀等多面向考量，落實永續發展目標，也提升地方居民對水環境的認同感與使用意願。

花蓮縣政府表示，「台灣河川希望工程獎」旨在表揚全國具示範性、前瞻性及創新精神的河川治理與水環境改善工程。本次榮獲水患治理類優質獎，不僅是對縣府團隊及相關單位努力成果的肯定，也為未來推動相關水利建設提供寶貴經驗。

