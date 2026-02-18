　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

▲▼《大華大全排水（芙登溪）生態景觀池水環境改善工程》，榮獲【水患治理類｜優質獎】。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼《大華大全排水（芙登溪）生態景觀池水環境改善工程》，榮獲【水患治理類｜優質獎】。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第二屆「台灣河川希望工程獎」得獎名單正式公布，花蓮縣政府建設處辦理之《大華大全排水（芙登溪）生態景觀池水環境改善工程》，榮獲【水患治理類｜優質獎】，充分肯定花蓮縣在水患治理、防洪安全及水環境永續發展上的積極作為與具體成果。

▲▼《大華大全排水（芙登溪）生態景觀池水環境改善工程》，榮獲【水患治理類｜優質獎】。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府指出，近年因極端氣候影響，短延時強降雨事件頻繁，對地方排水系統及居民生命財產安全造成挑戰。縣府持續檢討並改善縣內重要排水系統，透過整體規劃與分階段推動工程，提升區域防洪韌性。本次獲獎工程即是在此背景下推動的重要水利建設。

▲▼《大華大全排水（芙登溪）生態景觀池水環境改善工程》，榮獲【水患治理類｜優質獎】。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼以改善既有排水功能為基礎，導入滯洪調節及生態景觀池設計，有效提升排水系統調洪能力，降低豪雨期間淹水風險。

《大華大全排水（芙登溪）生態景觀池水環境改善工程》以改善既有排水功能為基礎，導入滯洪調節及生態景觀池設計，有效提升排水系統調洪能力，降低豪雨期間淹水風險。同時，工程兼顧馬太鞍濕地自然生態，透過友善工法與生態景觀營造，促進水域生物棲地復育，並改善周邊環境景觀品質，使河川空間成為兼具滯洪、生態與休憩功能的重要公共場域。

▲▼《大華大全排水（芙登溪）生態景觀池水環境改善工程》，榮獲【水患治理類｜優質獎】。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府進一步說明，該工程在規劃設計階段即秉持「與水共生、順應自然」的治理理念，跳脫傳統以工程手段為主的治水思維，改以整合水文、滯洪、生態及景觀等多面向考量，落實永續發展目標，也提升地方居民對水環境的認同感與使用意願。

花蓮縣政府表示，「台灣河川希望工程獎」旨在表揚全國具示範性、前瞻性及創新精神的河川治理與水環境改善工程。本次榮獲水患治理類優質獎，不僅是對縣府團隊及相關單位努力成果的肯定，也為未來推動相關水利建設提供寶貴經驗。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德遭嘔吐噴到！諾羅酒精殺不死　吐一次有幾千萬病毒
鄭麗文紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷
孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」　長輩超扯反應！他心寒：討厭過年
狂飆158公里！　大谷翔平春訓首度實戰投打

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

福袋甜點送健康　桃園榮家長輩新年笑容滿滿

大江迎新春　千份發財金＋開運小卡連三天免費送

除夕夜山區驚魂！新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

陳光復重摔昏迷「臉書發文了」！家屬求給空間：先不要打電話

大年初一「防災不打烊」　安平消防快閃宣導守護平安年

過年也可來！高捷攜手藝術平權協會到228　鹽埕埔站造溫暖城市畫廊

新北萬金杜鵑花展添新亮點　大鵬足湯「滿山園」春節亮相

陳光復將進刀房動手術！高榮院長：未來7天是關鍵期

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

福袋甜點送健康　桃園榮家長輩新年笑容滿滿

大江迎新春　千份發財金＋開運小卡連三天免費送

除夕夜山區驚魂！新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

陳光復重摔昏迷「臉書發文了」！家屬求給空間：先不要打電話

大年初一「防災不打烊」　安平消防快閃宣導守護平安年

過年也可來！高捷攜手藝術平權協會到228　鹽埕埔站造溫暖城市畫廊

新北萬金杜鵑花展添新亮點　大鵬足湯「滿山園」春節亮相

陳光復將進刀房動手術！高榮院長：未來7天是關鍵期

賴清德遭嘔吐物波及！專家：諾羅酒精殺不死　吐一次有幾千萬病毒

恐怖沙塵暴！能見度「瞬間歸零」畫面曝　美30多車連環撞4死29傷

正妹撞臉《伊藤潤二》女角！　網嚇：真人版富江

2026過年必備「招財香水」推薦！Threads網友推爆CHANEL 1957

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

武廟主委嘔吐　噴濺賴清德「黃偉哲卻淡定旁觀」！網轟：有夠冷漠

一堆人錯！彩券、刮刮樂沒中「丟一般垃圾還回收」？丟錯罰6000

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

一到月底就吃土、老是存不了錢　日本理財專家勸改掉3個壞習慣

鶯歌空地淪垃圾場！2男開小貨車亂丟廢棄物　辯搬家公司委託

【拜託別再啃了QQ】小狗們集體啃柱子 老闆快哭出來

地方熱門新聞

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

陳光復將進刀房動手術　未來7天是關鍵期

大年初一「防災不打烊」安平消防快閃宣導守護平安年

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

高捷攜手藝術平權協會打造溫暖畫廊

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包向鄉親拜年

口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

麥寮燈節以光影寫下新春序曲

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資

游顥募集1120件羽絨衣　捐贈山鄉22校學童

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年南消三大宣導「馬到平安」

大年初一走入文衡殿南消三大隊宣導防火守護香客安全

基隆春節堅守崗位護民安　消防局長慰問執勤同仁

更多熱門

相關新聞

獸醫師節慶祝大會在花蓮　數百獸醫師受表揚

獸醫師節慶祝大會在花蓮　數百獸醫師受表揚

每年1月6日為台灣獸醫師節，由中華民國獸醫師公會全國聯合會與社團法人花蓮縣獸醫師公會主辦的「第 54 屆獸醫師節慶祝大會」，今年特別移師花蓮盛大舉行，吸引近 600 位來自全國各地的獸醫師與眷屬齊聚一堂，共同慶祝屬於獸醫師的重要節日。

全國油茶籽及茶油品選評　花蓮9品牌獲肯定

全國油茶籽及茶油品選評　花蓮9品牌獲肯定

震災復建最後梁合攏　玉里高寮大橋獲金安獎

震災復建最後梁合攏　玉里高寮大橋獲金安獎

2026台南好young卡司揭曉告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

2026台南好young卡司揭曉告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

諾貝爾和平獎今登場　預測名單一次看

諾貝爾和平獎今登場　預測名單一次看

關鍵字：

台灣河川希望工程獎揭曉水患治理類優質獎肯定

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

2026財運爆發三大星座！

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面