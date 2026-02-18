鄭麗文紅繩4次抖動！唸到16字 「這一幕抖最兇」　作家曝背後含義

網搜小組／劉維榛報導

國民黨主席鄭麗文16日法鼓山祈福時，手中的紅繩異常抖動，她本人坦言，感受巨大正能量，引發各界狂重播關注，想知道到底是繩子自己抖動，還是人為拉動。對此，知名作家黃大米反覆查看，其實繩子抖動4次之多，她坦言此現象無法解釋，並喊話做人要保持善念。

紅繩4度抖動 時間軸全曝光

黃大米在臉書指出，她特地回看法鼓山網路電視台全程直播，反覆比對時間軸後發現，紅繩其實共抖動約四次，第一次抖動出現在影片2小時27分35秒，紅繩明顯晃了一下；第二次則在2小時28分52秒，這回擺動幅度更大，鄭麗文當下神色一變，眼睛還往上方看，似乎也察覺異狀。

至於第三次抖動發生在2小時30分9秒，且是四次當中最劇烈的一次，恰巧此時現場敲響第108響鐘聲，並唱誦「干戈永息，爭戰不起，相敬相助，人間淨土」，時間點巧合讓人感到相當玄妙。接著在2小時30分48秒至52秒間，紅繩又持續抖動約4秒，畫面相當清楚。

原因無法解釋！黃大米勸世：做人要保持善念

對於紅繩為何會抖動，黃大米坦言無法解釋，也不願過度揣測，但至少透過完整影片比對，讓大家看到全貌，「至少也讓人知道，這世界有神，因此做人要保持善念」。最後，黃大米也在文末寫下「阿彌陀佛，干戈永息，爭戰不起」。

貼文曝光後，引發網友討論，「我也是這樣才來看影片，一起聽敲響108聲我覺得挺好了」、「我也完整看完，並反覆看了幾次重點抖動時刻。見證了舉頭三尺有神明」、「我認為她離撞鐘太近，被震到，不必把這件事靈異化」、「保持善念，真的很重要呀」。