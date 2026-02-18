　
國際

普丁神隱11天！澤倫斯基酸他「來日無多」　俄急發照闢謠卻出端倪

▲▼普丁16日接見奧廖爾州州長柯利契科。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁神隱多日再傳健康亮紅燈，克宮發照闢謠卻被質疑是造假。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄烏戰爭下周即將屆滿4周年，由美國主導的三方調停會談將於17日於瑞士日內瓦展開第三輪談判，然而在這個關鍵時刻，俄羅斯總統普丁卻已連續10天未公開露面，讓外界對這位73歲領導人的健康狀況再度充滿疑慮。烏克蘭總統澤倫斯基語帶玄機地表示，「他可能來日無多。」讓克里姆林宮緊急釋出普丁16日的開會照片，但也被懷疑可能是預錄畫面。

綜合外媒報導，48歲的澤倫斯基13日在德國出席慕尼黑安全會議時，接受Politico訪問。當時他提到，「我比他（普丁）年輕。」引發在場人士笑聲後，接著話鋒一轉說道，「不不不，相信我，這很重要。各位，他沒剩多少時間了，真的沒多少。願上帝保佑，他的時間不多了。」

普丁最後一次公開現身是在2月5日發表演說。克里姆林宮官網的最新照片是普丁12日與聯邦國有財產局長亞科凡科的會晤，《美聯社》也在16日發布克宮提供的普丁接見奧廖爾州州長柯利契科的4張照片，但多家英國媒體都對這些影像的真實性提出質疑，認為可能是預先錄製的畫面。

從公開照片觀察，普丁的健康徵兆確實引發專業人士關注。他的雙手皮膚顯得薄而皺摺，日前與衛生部長會面時右手靜脈凸起清晰可見，說話時經常雙手緊握靠在身側。醫學專家指出，靜脈腫脹可能是靜脈炎的警訊，這種症狀常見於年長者、癌症病患或肥胖人士。

▲▼普丁16日接見奧廖爾州州長柯利契科。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁近年健康疑雲頻傳。（圖／達志影像／美聯社）

倫敦智庫皇家國際事務研究所俄羅斯暨歐亞事務副研究員賈爾斯表示，「普丁健康不佳，任何長期觀察他的人士都能看出他身體狀況起伏不定。」賈爾斯特別提到普丁臉部浮腫、經常需要扶著桌緣支撐，最明顯的差異就是「如今他演講時長僅短短幾分鐘，這跟他昔日演講能長達4小時，健康強壯、精力充沛、神態輕鬆自如的模樣，形成鮮明對比。」

事實上，關於普丁健康的傳言多年來從未間斷。俄羅斯獨立媒體曾報導他可能罹患帕金森氏症、多種癌症等疾病，持續接受治療，但俄國官方從未證實。網路上甚至流傳他雙手顫抖、雙腿抽搐、臉部腫脹的影像，更有極端謠言稱他已離世、如今在螢幕前的普丁實則為替身，不過這些說法都缺乏實證。

值得注意的是，普丁「消失」並非首次。根據俄羅斯調查報導網站Agentstvo統計，普丁2025年4月曾連續8天沒有公開露面，在此之前的2024年12月29日至2025年1月8日新年假期更消失長達11天。賈爾斯表示，克宮一向將普丁健康狀況列為最高機密，西方國家只能透過專家從電視畫面分析判斷其疾病症狀，但到目前為止普丁「總是能好轉恢復」。儘管截至17日，普丁已消失11天，但他預測普丁很快會再度露面，只是不會給予任何說明，「這種情況下恢復露面時，他看起來會比之前更健康」。

 
相關新聞

俄烏日內瓦會談首日結束　親俄人士曝「氣氛非常緊張」

在美方斡旋下，烏克蘭與俄羅斯代表團於日內瓦展開新一輪和平談判。1名與俄方代表團關係密切的消息人士透露，雙方已結束首日為時6小時的會談，形容現場「氣氛非常緊張」，談判將於18日繼續進行。

數萬外國名車經中國湧入俄　鑽漏洞避制裁

美伊重啟會談2／17第二輪核談判　伊朗外長率團赴日內瓦

拒割地求和　澤倫斯基要求美20年安全擔保

普丁已故政敵納瓦尼遺孀：科學證據證實遭毒殺

關鍵字：

普丁健康疑雲俄烏戰爭澤倫斯基日內瓦

