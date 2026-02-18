震撼！CNN當家主播「離開20年新聞節目」　告別原因曝光

▲庫柏是美國知名主播。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國知名主播庫柏（Anderson Cooper）去年與CNN完成續約，但17日宣布離開CBS節目《60分鐘》（60 Minutes），結束近20年的合作關係，原因是家中有年幼子女，希望能多陪伴孩子成長，因此做出這項艱難決定。

為了孩子 庫柏離開CBS節目

庫柏在聲明中坦言，「近20年來，我一直都能夠兼顧在CNN和CBS的工作，但我現在有了年幼的孩子，趁他們還願意跟我相處的時候，我想盡可能多花時間陪伴他們。」

CBS也對此回應，「我們感謝他將人生中這麼多時光奉獻給這個節目，也理解與家人共處時光的重要性。」

從業20年 兼顧兩家媒體

自2006至2007年播出季起，庫柏便透過派拉蒙天舞（Paramount Skydance）旗下CBS新聞網與華納兄弟探索頻道（Warner Bros Discovery）旗下CNN的合作協議，同時任職2間媒體。

庫柏2001年起加入CNN，主持黃金時段新聞節目《安德森庫柏360》（Anderson Cooper 360），負責報導全球重大新聞，包括美國總統就職典禮、政治大會、康乃狄克州新鎮（Newtown）校園槍擊案、伊拉克戰爭、卡崔娜颶風及墨西哥灣漏油事件等重大新聞。去年他已與CNN續約，顯示仍將以CNN為主要舞台。